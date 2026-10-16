Ezen még Szoboszlai is meglepődött – aztán jött a „beszólás”

A 20-szoros bajnok a kiadványban szereplő sorrendet korábbi labdarúgók, újságírók és szurkolók szavazatai alapján állította össze. Összesen 1,4 millió szavazat érkezett, az első helyen Steven Gerrard végzett, aki 1998 és 2015 között futballozott a Liverpoolban, kétszer nyert FA Kupát, háromszor Ligakupát, illetve egyszer UEFA Kupát és Bajnokok Ligáját. A korábbi 114-szeres angol válogatott középpályást Kenny Dalglish, Ian Rush és Mohamed Szalah követi a sorban.

A jelenlegi csapatból öten, Alisson Becker, Joe Gomez, Alexis Mac Allister, Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk került a könyvbe, a magyar válogatott csapatkapitánya három éve tagja a keretnek, ez idő alatt egy bajnoki címet és egy Ligakupát nyert. Szoboszlai a 99. helyen szerepel a listán.

„Jó ebben a könyvben, hogy Macca előtt vagyok! Hihetetlen” – mondta a magyar légiós utalva csapattársára, az argentin világbajnok és Copa Amércia-győztes Alexis Mac Allisterre, aki a századik helyen végzett.