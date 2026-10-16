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Erling Haaland, a Manchester City játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokág Chelsea-Manchester City mérkõzésén a londoni Stamford Bridge Stadionban 2024. augusztus 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Ez lehet az első nagy vesztesége a Man Citynek a botrányban: Haaland eldöntötte, hogy távozik?

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Sajtóhírek szerint Erling Haaland meghozta a „végső döntést” a távozásról, ami egyenes velejárója a Manchester City körül kirobbant botránynak.

Sajtóhírek szerint Erling Haaland meghozta végső döntését a Manchester City elhagyásáról, tekintettel a klub jövőjét övező bizonytalanságra.

A közelmúltbeli válogatott szünetben kiderült, hogy a klub bűnösnek bizonyult a Premier League pénzügyi fair play szabályainak megsértésével kapcsolatos 115 vádpontból 114-ben.

A Manchester City azonnal fellebbezett a döntés ellen, és továbbra is tagadja, hogy bármilyen szabálytalanságot követett volna el, ám máris megindultak a találgatások az esetleges büntetésekkel kapcsolatban.

Egyes szélsőséges vélekedések szerint a klubot akár ki is zárhatják a Premier League-ből, és az amatőr ligákba száműzhetik, míg a döntés helybenhagyása esetén jelentős pontlevonás is reális forgatókönyvnek tűnik.

Bár a hazai bajnokságot érintő szankciók még nem ismertek, Cesar Augusto Londoño kolumbiai műsorvezető és kommentátor – akit több mint egymillióan követnek az X-en – azt állítja: ha a fellebbezés sikertelennek bizonyul, az UEFA héttől tíz évig terjedő időszakra kitilthatja a Manchester Cityt az európai kupasorozatokból.

Október 15-én a következőket tette közzé: „A hírek szerint az UEFA hamarosan bejelentheti: amennyiben a Manchester Cityt a fellebbezést követően is bűnösnek találják, a klubot 7–10 évre kizárják az összes európai versenysorozatból.”

„Ez azt jelentené, hogy a csapat nem vehetne részt a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencia-ligában sem. Az első fokú eljárás során a klubot 115 pénzügyi szabálytalanság elkövetésében találták bűnösnek.”

Felmerültek olyan híresztelések is, miszerint egy ilyen súlyos, kizárással járó büntetés tömeges távozáshoz vezethetne, mivel a játékosok új klubot keresnének maguknak.

Spanyol sajtóértesülések szerint Haaland már meg is hozta a „végső döntést” a távozásról, és elsődleges célpontként a Barcelonát jelölte meg.

A norvég válogatott csatár – aki két gólt szerzett a Manchester City hétközi, Paris Saint-Germain elleni 4–2-es veresége alkalmával – arra a következtetésre jutott, hogy „eljött az ideje a távozásnak és egy új fejezet megnyitásának a karrierjében, hogy szerencsét próbáljon egy másik bajnokságban”.

A beszámoló hozzáteszi: „Az ügynökei már tárgyalásokat kezdtek Joan Laportával és Decóval, hogy előkészítsék a Barcelonához való igazolását.” A rendelkezésére álló jövőbeli lehetőségek közül ez az, amelyik minden tekintetben a leginkább vonzó számára.

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erling haaland

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