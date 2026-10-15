Továbbra is kérdéses, mikor térhet vissza Szoboszlai Dominik

Szoboszlai a Liverpool első öt bajnoki mérkőzésén kezdőként kapott lehetőséget, ám egy combizomprobléma miatt kihagyni kényszerült a múlt vasárnapi, Manchester City elleni, 3–0-s hazai vereséget.

A magyar középpályás a hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzést is kihagyta, amelyen a Liverpool 6–3-ra győzte le a LASK csapatát.

Andoni Iraola három kulcsjátékosára sem számíthat: Szoboszlai mellett a támadósorból Cody Gakpo és Alexander Isak sem harcképes.

Iraola elmondta, még várniuk kell, hogy kiderüljön, felépül-e valamelyikük szombatig, a Brentford elleni találkozóra.

A menedzser csütörtökön nyilatkozott a Metro című angol lapnak: „Még korai lenne bármit is mondani, holnap még lesz egy edzésünk.”

Hozzátette: „Nyilvánvalóan nem voltak bevethető állapotban a tegnap esi mérkőzésen.”

Így folytatta: „Meglátjuk, mi történik. Szerintem még nagyon korai lenne dönteni, de ahogy korábban említettem, a megelőző mérkőzéseken nem álltak rendelkezésre – most viszont nyitva hagyom a lehetőséget.”

Egy hiányzó személye már biztos: Ryan Gravenberch eltiltását tölti, miután a City elleni mérkőzésen piros lapot kapott.