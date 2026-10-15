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Nyitókép: Unsplash.com

„Nagymamám lehetne” – pikáns párosítás az asztalitenisz-Eb-n

Infostart / MTI

Ni Xia Lian 1983-ban világbajnok volt, mostani nyolcaddöntős ellenfele 20 éves, aki reméli, hogy hosszú meccs lesz, mert azt ő fogja jobban bírni.

A 20 éves német Annett Kaufmann a nála 43 esztendővel idősebb, luxemburgi színekben versenyző Ni Xia Liannal találkozik pénteken női egyesben a ljubljanai asztalitenisz Európa-bajnokságon.

„Az édesanyám, de kis híján a nagymamám is lehetne. Még soha nem játszottam ellene, remélem, hosszú mérkőzés lesz, mert a hét szettet talán jobban bírom majd erővel, mint ő” – mondta a nyolcaddöntős találkozóról a németek junior világbajnoka.

Ni szülőhazája, Kína csapatával már 1983-ban világbajnoki címet szerzett. Luxemburgot 1991 óta képviseli, s 1998-ban, illetve 2002-ben Európa-bajnoki aranyérmet ünnepelhetett, utóbbi viadalon ráadásul vegyes párosban is győzött. Két éve, Párizsban 61 évesen lépett asztalhoz, ezzel minden idők legidősebb asztaliteniszezője lett, aki egyéniben olimpián szerepelt. Most az a célja, hogy ott legyen két év múlva Los Angelesben is.

A világranglistán 43. Kaufmann és a 114. Ni összecsapása pénteken 16.10 órakor kezdődik.

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