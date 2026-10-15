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A két gólt szerzõ norvég Erling Haaland, miután a csapata 2-1-re gyõzött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Brazília-Norvégia mérkõzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. július 5-én.
Nyitókép: MTI/AP/Frank Franklin II

Haaland egy nappal megelőzte Messit

Infostart / MTI

A Manchester City norvég világsztárja, Erling Haaland lett a labdarúgó Bajnokok Ligája történtének legfiatalabb 60 gólos játékosa, miután betalált szerdán a vendég, címvédő Paris Saint-Germain elleni, 4-2-re elveszített alapszakasz-mérkőzésen.

Haaland a 60. BL-meccsén 26 évesen és 85 naposan előbb a 60., majd a 61. találatát is megszerezte, ezzel egy nappal megelőzte a legendás Lionel Messit.

A játéknapon nem ez volt az egyetlen rekord, amelyet Messitől elvettek.

A Real Madridban – amely a végletekig izgalmas összecsapáson, az utolsó tíz percben 1-3-ról 4-3-ra fordítva győzött az AS Roma vendégeként – a francia Kylian Mbappé a századik BL-meccsén lépett pályára, 27 évesen és 298 naposan, ezzel ő lett a sorozat történetének legfiatalabb futballistája, aki elérte ezt a mérföldkövet. Messi 28 évesen és 84 naposan tartotta eddig a csúcsot. A francia világbajnok támadó góllal ünnepelte a jubileumot, egyenlítve ezzel a 25. percben.

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