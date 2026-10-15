Haaland egy nappal megelőzte Messit

Haaland a 60. BL-meccsén 26 évesen és 85 naposan előbb a 60., majd a 61. találatát is megszerezte, ezzel egy nappal megelőzte a legendás Lionel Messit.

A játéknapon nem ez volt az egyetlen rekord, amelyet Messitől elvettek.

A Real Madridban – amely a végletekig izgalmas összecsapáson, az utolsó tíz percben 1-3-ról 4-3-ra fordítva győzött az AS Roma vendégeként – a francia Kylian Mbappé a századik BL-meccsén lépett pályára, 27 évesen és 298 naposan, ezzel ő lett a sorozat történetének legfiatalabb futballistája, aki elérte ezt a mérföldkövet. Messi 28 évesen és 84 naposan tartotta eddig a csúcsot. A francia világbajnok támadó góllal ünnepelte a jubileumot, egyenlítve ezzel a 25. percben.