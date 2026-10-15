Fradi az El-ben, Szeged a BL-ben – sport a tévében

M4 Sport
11.00: Pályakerékpáros-vb, Sanghaj
14.45: Úszás, rövidpályás világkupa-sorozat, Asztana
18.00: Futsal, férfi világbajnoki selejtező, Magyarország-Svédország
21.00: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, Ferencváros-Viktoria Plzen
Sport 1
18.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Dinamo Bucuresti-Barcelona
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Sporting-Szeged
Sport 2
18.30: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, Lyon-Crystal Palace
Eurosport 1
11.05: Kerékpár, Eneco Tour, női verseny, 2. szakasz
12.45: Kerékpár, Eneco Tour, férfi verseny, 2. szakasz
Eurosport 2
10.55: Pályakerékpáros-vb, Sanghaj
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Nasszr
Arena 4
12.00: Tenisz, ATP-torna, negyeddöntő, Sanghaj