Sportszerűségből jeles: átengedte a győzelmet az eltévedt futónak

Bár a hajrában megelőzte ellenfelét, Gaspard Cothias-Faure végül az utolsó métereken lelassított és megállt, majd átengedte a győzelmet Abubakr Abdallahnak a vasárnap Párizsban rendezett, 10 kilométeres futóversenyen – írja a 24.hu.

A L’Equipe beszámolója szerint Cothias-Faure a célnak helyt adó Stade de France stadionba érve azt vette észre, hogy riválisa egyszer csak eltűnt előle. Mint kiderült, Abdallah letért a kijelölt útról.

„A verseny végén az élen haladó motorkerékpár félrevonult, hogy átadja a pályát a versenyzőknek, de Abubakr Abdallah ösztönösen követte a motorkerékpárt, ami miatt letért a pályáról. Nagyon gyorsan rájött a hibájára, de, mire megfordult, Gaspard Cothias-Faure már megelőzte, aki mindössze 100 méterrel volt mögötte” – mondta a versenyigazgató a francia sportlapnak.

Amikor kijöttek az alagútból, akkor Cothias-Faure felismerte, mi történt, így lelassított, majd tapssal fogadta Abdallahot, akivel le is pacsizott.