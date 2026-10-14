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A gólszerzõ Kerkez Milos (b) és Szoboszlai Dominik a labdarúgó UEFA Nemzetek Ligája B divíziójának harmadik fordulójában játszott Magyarország - Georgia mérkõzésen a Puskás Arénában 2026. október 2-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Kerkez Milos elárulta, mikor térhet vissza Szoboszlai Dominik

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Andoni Iraola szerint a sérült trió – Szoboszlai Dominik, Cody Gakpo és Alexander Isak – már „nincs messze” a visszatéréstől, ám a menedzser azt nem tudja pontosan megmondani, futballistái mikor léphetnek újra pályára.

A Liverpool három meghatározó játékosa nem tartott a kerettel Ausztriába a LASK elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésre sem. Mindhárman kihagyták a Manchester City elleni 3–0-s vereséget és a hétfői edzést is. Szoboszlai Dominik a combhajlítóizmával, Cody Gakpo a bokájával, Alexander Isak a combjával kínlódik.

Ám megvan az esély arra, hogy legalább egyikük bevethető legyen a szombati, Brentford elleni mérkőzésen, „Már nincsenek messze a visszatéréstől, de jelenleg nehéz pontosat mondani – mondta az újságíróknak Linzben Iraola. – Egyikük sem edzett a csapattal, napról napra figyeljük az állapotukat.”

Iraola már a vasárnapi, az Anfielden elszenvedett vereség után is kétségeinek adott hangot a helyzettel kapcsolatban, elsősorban a sűrű versenynaptár okozta megterhelés miatt.

Ugyanakkor az egyes játékosok motivációját is figyelembe kell venni. Kerkez Milos elmondta, hogy Szoboszlai már nagyon szeretne játszani: „Ismerem Domot: nem szereti, ha sokáig kell kihagynia, minden meccsen játszani akar – mondta –

Ismerve őt, szerintem szeretne pályára lépni szombaton, igen.”

Várhatóan Iraola bizonyos mértékig rotálni fogja a csapatot a LASK elleni mérkőzésen, bár az, hogy Kerkez részt vett a mérkőzés előtti sajtóeseményen, arra utal, hogy megtartja helyét a kezdőben Kosztasz Cimikasszal szemben.

Szoboszlai hiánya szűkíti a középpályás variációs lehetőségeket, ugyanakkor tudható, hogy mivel Ryan Gravenberch eltiltás miatt kihagyja a Brentford elleni találkozót, a holland játékos bizalmat feltétlenül játszik a Bajnokok Ligájában.

Mivel Gakpo és Isak – a már régóta hiányzó Hugo Ekitikéhez hasonlóan – továbbra sem bevethető, Federico Chiesa pedig a keretbe való nevezés hiányában nem játszhat, a támadósorban is szűkösek a lehetőségek.

A Manchester City ellen Lewis Koumas játszott középcsatárként, Bradley Barcola és Victor Muñoz pedig a széleken kapott szerepet; valószínűsíthető, hogy közülük legalább ketten ezúttal is a kezdőcsapatban kapnak majd helyet.

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Kezdőlap    Sport    Kerkez Milos elárulta, mikor térhet vissza Szoboszlai Dominik

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