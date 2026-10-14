BL: Liverpool és City-PSG egymást követően – sport a tévében

M4 Sport
12.15: Pályakerékpáros-vb, Sanghaj
19.00: Röplabda, női Extraliga, alapszakasz, UTE-Nyíregyháza
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, LASK-Liverpool FC
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, Manchester City - Paris Saint-Germain
Sport 2
16.00: Labdarúgás, ifjúsági Bajnokok Ligája, Manchester City - Paris Saint-Germain
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Veszprém-RK Partizan
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, Aston Villa-Fenerbahce
Eurosport 1
10.35: Kerékpár, Eneco Tour, női verseny, 1. szakasz
14.20: Kerékpár, Eneco Tour, férfi verseny, 1. szakasz
16.00: Kerékpár, Giro del Veneto, férfi verseny
Eurosport 2
12.25: Pályakerékpáros-vb, Sanghaj
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Lincoln City-West Ham United