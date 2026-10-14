BL: Liverpool és City-PSG egymást követően – sport a tévében

Az energiatárolás néhány év alatt az energetikai átállás egyik központi kérdésévé vált. Már nemcsak az energiacégek és a naperőművek tulajdonosai foglalkoznak vele, egyre több gyár és nagyobb vállalat vizsgálja, hogyan tudná saját fogyasztását olcsóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tenni akkumulátorok segítségével. Racsek Dániel, a GNX Engineering alapító-ügyvezetője a Portfolio Business podcastban arról beszélt, hogy a következő években az energiatárolás szerepe jóval túlmutathat azon, hogy az olcsón megtermelt áramot egyszerűen későbbre tegyük félre.