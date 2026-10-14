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Florian Wirtz, a Liverpool játékosa (k) a gólját ünnepli az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának Liverpool-Wolverhampton Wanderers mérkõzésén Liverpoolban 2025. december 27-én. Jobbról Kerkez Milos.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

BL: Liverpool és City-PSG egymást követően – sport a tévében

Infostart / MTI

Dominálja a szerdát is a foci, de lesz bringa is bőven. Mutatjuk a teljes szerdai tévés sportkínálatot.

M4 Sport

12.15: Pályakerékpáros-vb, Sanghaj

19.00: Röplabda, női Extraliga, alapszakasz, UTE-Nyíregyháza

Sport 1

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, LASK-Liverpool FC

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, Manchester City - Paris Saint-Germain

Sport 2

16.00: Labdarúgás, ifjúsági Bajnokok Ligája, Manchester City - Paris Saint-Germain

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Veszprém-RK Partizan

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, Aston Villa-Fenerbahce

Eurosport 1

10.35: Kerékpár, Eneco Tour, női verseny, 1. szakasz

14.20: Kerékpár, Eneco Tour, férfi verseny, 1. szakasz

16.00: Kerékpár, Giro del Veneto, férfi verseny

Eurosport 2

12.25: Pályakerékpáros-vb, Sanghaj

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Lincoln City-West Ham United

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Kezdőlap    Sport    BL: Liverpool és City-PSG egymást követően – sport a tévében

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Németh Ferenc az uniós bővítési tervről: a 15 év „próbaidő” erős üzenet a tagországoknak is

Németh Ferenc az uniós bővítési tervről: a 15 év „próbaidő” erős üzenet a tagországoknak is

Az Európai Bizottság külön eljárást javasol az új uniós csatlakozók esetében. Lényegében egy 15 éves próbaidőszakot vezetnének be, és akár a szavazati jogától is megfoszthatnák az új tagállamot, ha az uniós értékekkel szemben lépne fel. Az eljárást nem titkolt módon a nyugat-balkáni országok tervezett csatlakozása miatt vezetnék be. Az új módszerről Németh Ferencet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezte az InfoRádió.
 

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Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
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2026.10.14. szerda, 18:00
Cser-Palkovics András
a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Székesfehérvár polgármestere
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Új korszak jön az energiatárolásban, ami már nem csak az áram áráról szól

Új korszak jön az energiatárolásban, ami már nem csak az áram áráról szól

Az energiatárolás néhány év alatt az energetikai átállás egyik központi kérdésévé vált. Már nemcsak az energiacégek és a naperőművek tulajdonosai foglalkoznak vele, egyre több gyár és nagyobb vállalat vizsgálja, hogyan tudná saját fogyasztását olcsóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tenni akkumulátorok segítségével. Racsek Dániel, a GNX Engineering alapító-ügyvezetője a Portfolio Business podcastban arról beszélt, hogy a következő években az energiatárolás szerepe jóval túlmutathat azon, hogy az olcsón megtermelt áramot egyszerűen későbbre tegyük félre.

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