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A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

BL élőben: Rómában a Real Madrid, Manchesterben a PSG

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Hét mérkőzés kezdődik este 9 órakor a labdarúgó Bajnokok Ligája 2. fordulójában, köztük az AS Roma–Real Madrid és a Manchester City–PSG találkozó.

FEYENOORD–COMO 3–2: A holland csapat, némi meglepetésre, magabiztos győzelmet aratott a Serie A kisebb hullámvölgyben lévő egyik élcsapata ellen. A Como 1–0-ra vezetett, majd kapott egy hármast.

LINZER ASK–LIVERPOOL FC 3–6: A két magyar játékosa nélkül játszó Liverpool nagyon magabiztos idegenbeli győzelmet aratott, két forduló után hat pontja van. Ausztriában Bradley barcola három gólt is szerzett a hatból.

SAHTAR DONYECK–AEK ATHÉN: Londonban, a Stamford Bridge-en fogadja ellenfelét az ukrán csapat. A görögöknél Vitális Milán a kezdőcsapatban kapott helyet, a válogatott mérkőzéseket sérülése miatt kihagyó Varga Barnabás a kispadon ül.

AS ROMA–REAL MADRID: Arda Güler nem kezd a spanyoloknál, Kylian Mbappé mögött a Diomande, Bellingham, Vinícius trió játszik.

MANCHESTER CITY–PARIS SAINT-GERMAIN: A City először játszik saját pályáján a pénzügyi program kirobbanása óta. A párizsiaknál nem kezd Kvarachelia, természetesen a 2025-ben a PSG-től megszerzett Donnarumma védi az angol csapat kapuját.

ASTON VILLA–FENERBAHCE 1–0: Manzambi szerezte az este első gólját, vezetnek az angolok.

MANCHESTER CITY–PARIS SAINT-GERMAIN 0–1: Egy kontratámadás után Desire Doué 18-19 méterről a jobb alsó sarokba lőtte a labdát.

MANCHESTER CITY–PARIS SAINT-GERMAIN 0–2: Egy perccel később Doué előkészített, Ousmane Dembélé pedig a kapuba fejelt.

AS ROMA–REAL MADRID 1–0: Maarten de Roon előnyt szerzett az olaszoknak.

AS ROMA–REAL MADRID 1–1: Kylian Mbappe kiegyenlített.

SAHTAR DONYECK–AEK ATHÉN 0–1: A horvát Lovro Majer bevette az ukránok kapuját a Stamford Bridge-en.

MANCHESTER CITY–PARIS SAINT-GERMAIN 0–3: Vitinha a alig belépve a tizenhatoson belülre, szép gólt lőtt.

ASTON VILLA–FENERBAHCE 2–0: Nicolas Jackson növelte a birminghami klub előnyét.

SAHTAR DONYECK–AEK ATHÉN 1–1: Pedrinho tizenegyesből kiegyenlített.

SLOVAN–VFB STUTTGART 0–1: Deniz Undav gólja Pozsonyban, előnyben a német csapat.

ASTON VILLA–FENERBAHCE 2–0: Nicolas Jackson újabb gólja alighanem lezárta a meccs érdemi részét a Villa Parkban.

AS ROMA–REAL MADRID 2–1: Ismét vezetnek a Farkasok, Donyell Malen a BL-ben is eredményes volt.

MANCHESTER CITY–PARIS SAINT-GERMAIN 1–3: Erling Haaland fejjel szerezte a 60. BL-mérkőzésén a 60.gólját.

BODÖ/GLIMT–BORUSSIA DORTMUND 1–0: Fredrik Sjovold góljával folytatódik a norvégok hazai mágiája.

BETIS–FC PORTO 1–0: Előnyben a spanyolok.

BETIS–FC PORTO 1–1: Veiga kiegyenlített.

MANCHESTER CITY–PARIS SAINT-GERMAIN 1–4: Akiouche lövése után Donnarummáról saját kapujába pattant a labda, szerencsés gólt volt a címvédő szempontjából.

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Kezdőlap    Sport    BL élőben: Rómában a Real Madrid, Manchesterben a PSG

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