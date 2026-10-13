Új klubba igazolt a világ egyik legeredményesebb aktív futballistája

A madridi születésű jobbhátvéd azóta volt klub nélkül, hogy júniusban lejárt a Bernabéuban kötött szerződése.

A 34 éves játékos kis megszakítással 23 évet töltött a Real Madridnál, és a futball történetének egyik legsikeresebb játékosa, 27 címmel – köztük hat Bajnokok Ligája-győzelemmel – a neve mellett.

Carvajal 51 alkalommal lépett pályára a spanyol válogatottban, beleértve a 2023-as Nemzetek Ligája-győzelem és a 2024-es Európa-bajnoki győzelem alkalmával szerzett győzelmet.

Az elmúlt szezonokban azonban sérülésekkel küzdött, 2024 októberében keresztszalag-szakadást, majd egy évvel később újabb súlyos térdsérülést szenvedett.

Sérülései és Trent Alexander-Arnold érkezése miatt alig játszott a 2025–2026-os szezonban a Real Madridnál, de a Getafe szerződési ajánlattal kereste meg, amire rábólintott.