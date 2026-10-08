ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.78
usd:
328.05
bux:
137779.24
2026. október 8. csütörtök Koppány
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lionel Messi argentin labdarúgó búcsúmérkõzésén, az Argentína - Benin barátságos labdarúgó-mérkõzésen a Buenos Aires-i Monumental Stadionban 2026. október 6-án. A 39 éves, nyolcszoros aranylabdás támadó, aki a legtöbb meccset játszotta (207) és a legtöbb gólt (125) szerezte az argentin nemzeti csapatban, befejezi válogatottbeli pályafutását.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Maradonát is méltatta Messi búcsúposztjában

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy nappal azután, hogy búcsúmérkőzésén elköszönt a válogatottól, egy többek között Diego Maradonát méltató posztot tett közzé Lionel Messi, az argentinok világbajnok futballsztárja. A bejegyzés 14 óra alatt több mint 20 millió lájkot kapott.

A 39 éves csatár szerdán a Benin elleni 3-0-s Buenos Aires-i győzelemmel fejezte be pályafutását a nemzeti csapatban, majd másnap az Instagrammon külön kitért a 2020-ban elhunyt legendás futballista érdemeire.

„Nem szabad megfeledkezni Diegóról, aki odatette az országunkat, ahová tartozik, és aki minden lépésünkben támogatott bennünket - legutóbb már a mennyországból" – írta a nyolcszoros aranylabdás. „Tegnap volt az utolsó meccsem, de máris hiányzik az égszínkék mez. Tudom, hogy jól döntöttem, hihetetlen utazás volt sok örömmel és néhány szomorú pillanattal, de minden pillanat megérte."

A családja, és a barátai mellett köszönetet mondott a kluboknak, ahol játszott karrierje során. „Mindig tiszteletben tartották az érzéseimet, és lehetővé tették, hogy a hazámnak szenteljem magam, amikor eljött az ideje, hogy felvegyük a válogatott mezt. És természetesen hálás vagyok Istennek: útmutatása és akarata nélkül még csak nem is álmodhatnánk arról, hogy eljutottunk idáig” – fogalmazott a 208-szoros válogatott támadó.

Ronaldo ölel

A poszthoz hozzászólt az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo is:

„Leo, sok éven át képviselted a hazádat, és történelmet írtál, erre mindenki emlékezni fog. Minden tiszteletem azért, amit elértél Argentínával. Ölellek" – kommentelte a 41 éves portugál klasszis.

Búcsúmeccse végén a szurkolóktól is elköszönt Messi:

„Nem maradt más, mint a hála, hatalmas megtiszteltetés volt több mint 20 éven át viselni ezt a mezt. Soha nem hagytam abba a küzdelmet, mindent beleadtam. Ígérem nektek, hogy életem végéig örömmel jövök majd ide haza, mert az argentin válogatottban játszani a leggyönyörűbb dolog, ami csak történhet az emberrel. Úgy érzem, ez a megfelelő pillanat a visszavonulásra. Közel voltunk hozzá, hogy beteljesítsük az álmot, és újra világbajnokok legyünk. Mindent megadtunk” – zárta gondolatait a legendás labdarúgó.

Messi hazájában minden idők legeredményesebb játékosa, a válogatottban 208 mérkőzéssel csúcstartó, miként a 126 találattal is. A nemzeti csapattal 2022-ben világbajnok lett, illetve 2014-ben és idén nyáron vb-döntős volt, továbbá 2021-ben és 2024-ben Copa América-győzelmet ünnepelhetett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Maradonát is méltatta Messi búcsúposztjában

visszavonulás

lionel messi

argentin labdarúgó-válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyilvános a „bicskei jelentés”, már a 90-es években elkezdődhetett az abúzus – Gyurkó Szilvia és Magyar Péter sajtótájékoztatója

Nyilvános a „bicskei jelentés”, már a 90-es években elkezdődhetett az abúzus – Gyurkó Szilvia és Magyar Péter sajtótájékoztatója
A bicskei gyermekotthonban sok éven át történtekről szóló jelentést ismertette rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök és a gyermekvédelmi államtitkár. Cikkünk frissül, megrázó közlésekre is sor került. Gyurkó Szilvia közölte: Vásárhelyi Jánosról már az 1990-években voltak adatok, hogy gyerekekkel szemben szexuális határátlépést követhetett el, a bicskei ügy pedig sokkal korábbra nyúlik vissza, mint arról eddig a nyilvánosság tudott. Jóvátételi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forintos kezdő összeggel. Akták tűntek el a korábbi jelentésekről a kormányváltás idején – mondta Magyar Péter.
Kaiser Ferenc: csak 4-8 hétig tart egy-egy technológiai előny Ukrajna vagy Oroszország oldalán

Kaiser Ferenc: csak 4-8 hétig tart egy-egy technológiai előny Ukrajna vagy Oroszország oldalán

A korábbinál gyorsabb, nehezebben elfogható drónokkal támadja Ukrajnát Oroszország. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Moszkva a sugárhajtású drónok technológiáját Észak-Koreának is átadta. A védekezés lehetőségeiről Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

Kelet-ukrajnai orosz ajkúak népesítik be most Kárpátalját – Brenzovics László az Arénában

Ukrán külügyminiszter: köszönet Magyarországnak a „zöld útért”

Ukrán dróncsapás érhette a vezető orosz internetszolgáltató adatközpontját

Brenzovics László az Arénában: bár Ukrajnában nem igazán hajtják rendesen végre a törvényeket, de Kárpátaljára most új világ köszönt

VIDEÓ
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.08. csütörtök, 18:00
Halász Bence
Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elárulta Kármán András, mennyibe kerül a Tisza-kormány hatalmas nyugdíjemelése

Elárulta Kármán András, mennyibe kerül a Tisza-kormány hatalmas nyugdíjemelése

Az állam 123 milliárd forintot fordít a költségvetésből a nyugdíjrendszer átalakítására, aminek keretében a nyugdíjminimum összege a korábbi 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik, a kisnyugdíjakat pedig sávosan korrigálják. Az intézkedéscsomag mintegy 700 ezer embert érint, és a nyugdíjak mellett kiterjed az árvaellátásra, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokra, valamint az időskorúak járadékára is. A részletekről Kármán András pénzügyminiszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmasat zakózott az OTP: két hét alatt 20 százalékot esett az árfolyam

Hatalmasat zakózott az OTP: két hét alatt 20 százalékot esett az árfolyam

Mélypontra került az OTP árfolyama: az európai bankpapírok mellett a magyar részvény is nagyot esett.

BBC
Business Sport Travel Science
Russian strike on buses kills 33, say officials, as deadly attacks on Ukraine surge

Russian strike on buses kills 33, say officials, as deadly attacks on Ukraine surge

Ukraine accused Russia of targeting the crowded bus in the frontline city to kill as many civilians as possible.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 8. 12:22
Megüzenték Infantinónak: trónjára tör a korábbi válogatott
2026. október 8. 08:34
Cselgáncs-vb-döntők és kézilabda-rangadók – sport a tévében
×
×