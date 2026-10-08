Maradonát is méltatta Messi búcsúposztjában

A 39 éves csatár szerdán a Benin elleni 3-0-s Buenos Aires-i győzelemmel fejezte be pályafutását a nemzeti csapatban, majd másnap az Instagrammon külön kitért a 2020-ban elhunyt legendás futballista érdemeire.

„Nem szabad megfeledkezni Diegóról, aki odatette az országunkat, ahová tartozik, és aki minden lépésünkben támogatott bennünket - legutóbb már a mennyországból" – írta a nyolcszoros aranylabdás. „Tegnap volt az utolsó meccsem, de máris hiányzik az égszínkék mez. Tudom, hogy jól döntöttem, hihetetlen utazás volt sok örömmel és néhány szomorú pillanattal, de minden pillanat megérte."

A családja, és a barátai mellett köszönetet mondott a kluboknak, ahol játszott karrierje során. „Mindig tiszteletben tartották az érzéseimet, és lehetővé tették, hogy a hazámnak szenteljem magam, amikor eljött az ideje, hogy felvegyük a válogatott mezt. És természetesen hálás vagyok Istennek: útmutatása és akarata nélkül még csak nem is álmodhatnánk arról, hogy eljutottunk idáig” – fogalmazott a 208-szoros válogatott támadó.

Ronaldo ölel

A poszthoz hozzászólt az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo is:

„Leo, sok éven át képviselted a hazádat, és történelmet írtál, erre mindenki emlékezni fog. Minden tiszteletem azért, amit elértél Argentínával. Ölellek" – kommentelte a 41 éves portugál klasszis.

??? "NO VENIR MÁS SERÁ UN DOLOR MUY GRANDE, LES JURO QUE ME GUSTARÍA VENIR TODA LA VIDA PORQUE JUGAR EN LA SELECCIÓN ARGENTINA ES LO MÁS LINDO QUE TE PUEDE PASAR" ?️ Las palabras de Leo en su despedida de la Albiceleste. https://t.co/AA33bebYS6 — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Búcsúmeccse végén a szurkolóktól is elköszönt Messi:

„Nem maradt más, mint a hála, hatalmas megtiszteltetés volt több mint 20 éven át viselni ezt a mezt. Soha nem hagytam abba a küzdelmet, mindent beleadtam. Ígérem nektek, hogy életem végéig örömmel jövök majd ide haza, mert az argentin válogatottban játszani a leggyönyörűbb dolog, ami csak történhet az emberrel. Úgy érzem, ez a megfelelő pillanat a visszavonulásra. Közel voltunk hozzá, hogy beteljesítsük az álmot, és újra világbajnokok legyünk. Mindent megadtunk” – zárta gondolatait a legendás labdarúgó.

Messi hazájában minden idők legeredményesebb játékosa, a válogatottban 208 mérkőzéssel csúcstartó, miként a 126 találattal is. A nemzeti csapattal 2022-ben világbajnok lett, illetve 2014-ben és idén nyáron vb-döntős volt, továbbá 2021-ben és 2024-ben Copa América-győzelmet ünnepelhetett.