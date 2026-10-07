ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.36
usd:
325.23
bux:
0
2026. október 7. szerda Amália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az argentin Lionel Messi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság SpanyolországArgentína döntõ mérkõzése után az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. július 19-én. Spanyolország hosszabbítás után 1-0-ra gyõzött a címvédõ argentin csapat ellen.
Nyitókép: MTI/AP/Abbie Parr

Így búcsúzott Lionel Messi az argentin válogatottól

Infostart

Lionel Messi válogatottbeli búcsúmérkőzésén Argentína 3–0-ra legyőzte a benini csapatot. A szupersztár két gólpassz után büntetőből gólt is szerzett.

Buenos Aires ikonikus nevezetességeit Argentína színeibe öltöztették a válogatott csapatkapitányának utolsó mérkőzése alkalmából. A fővárosi önkormányzatdöntésére hétfőn és kedden is fénnyel világoskék és fehérbe borították a főbb emlékműveket este 8 órától egészen hajnalig, így tisztelegve Lionel Messi előtt.

Argentína színeit öltötte magára az Obeliszk, a Floralis, a Puente de la Mujer (Nők hídja), a Spanyolok emlékműve, a Galileo Galilei Planetárium, valamint a város déli részén található Városi Torony is.

A Buenos Aires-i Egyetem (UBA) díszdoktori címet adományozott Messinek Az ünnepségre az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) ezeizai központjában került sor. Itt Messi az egyetem rektorától és rektorhelyettesétől vehette át az intézmény legmagasabb rangú kitüntetését. Az eseményen jelen voltak a különböző karok dékánjai, valamint a Felsőoktatási Tanács valamennyi tagja.

Az argentin válogatott a Monumentalban 3–0-ra verte Benin válogatoittját, a búcsúzó két gólt előkészített, majd tizenegyesből ő maga is a kapuba talált.

A találkozó után, már melegítőfelsőt húzva, érzelmes beszédben búcsúzott a szurkolóktól, amelyben egyebek mellett ezt mondta:

„Nehéz bármit is mondani a mai napon. Rengeteg érzelem kavarog bennem. Az első dolog, ami eszembe jut, az apukám. Csak hálámat tudom kifejezni; hatalmas büszkeséggel töltött el, hogy több mint 20 éven át viselhettem ezt a mezt” – mondta.

„Még a legnehezebb időkben sem hagytam abba a küzdelmet, és mindig mindent beleadtam. Mélységesen fájdalmas lesz, hogy többé nem térek vissza. Esküszöm, legszívesebben örökké visszajárnék ide, hiszen az argentin válogatottban játszani a legjobb dolog, ami az emberrel történhet” – magyarázta Messi.

Később arról beszélt, hogy úgy érezte, eljött az ideje a visszavonulásnak, és kijelentette, hogy döntésében a 2026-os világbajnokság játszotta a főszerepet. „Rengeteg mindenen mentem keresztül. Nagyon közel jártunk a sikerhez, és az igazság az, hogy nem történt semmi különös – ellentétben azzal, amit az emberek mondanak. Mindent beleadtunk; az Anglia elleni mérkőzés fizikailag rengeteg energiánkat felemésztette. Keményen küzdöttünk, ahogy mindig, de arra a pontra már teljesen kimerülve érkeztünk meg.”

Beszédének egy másik részében Messi megköszönte csapattársainak a támogatást, és harcosoknak nevezte őket: „Segítettek valóra váltani gyerekkori álmomat: világbajnokká válni, valamint megnyerni a Copa Américát és a Finalissimát. Hatalmas büszkeséggel töltött el, hogy osztozhattam velük a pályán. Bárki ellen kiálltunk, tudva, hogy harcosok állnak mellettem, akik mindent beleadnak.”

„Nagyon fog hiányozni az itteni játék. Szerencsés voltam, hogy bejárhattam az egész országot, és az elejétől a végéig hatalmas szeretetet kaptam. Igazán hálás vagyok. Hálás vagyok azért az időszakért, amikor a stadion mindig megtelt, függetlenül attól, milyen mérkőzést játszottunk. Mindenhol ott voltatok, és hatalmas erőfeszítéseket tettetek. Tudjuk, milyen nehéz ez. Bárhová is megyünk, mindig úgy érezzük, mintha otthon játszanánk” – folytatta.

Felidézte pályafutása egyik legszebb napját: amikor a válogatott a 2022-es világbajnoki győzelem után visszatért játszani a Monumental-stadionba. „Soha nem felejtem el, amit azon a napon átéltem; ez volt a legjobb dolog, ami valaha történt velem. Gyönyörű volt. Még most is elérzékenyülök, ha visszanézem azokat a felvételeket” – mondta.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a kedd élete egyik „legrosszabb” napja, mivel ez jelzi a válogatottbeli pályafutása végét. „Ma búcsút veszek a válogatotttól és mindannyiótoktól. Hiányozni fogtok, és hiányozni fog, hogy ezeket a színeket képviseljem. De ott leszek a másik oldalon – közvetlenül mellettetek –, és szurkolok majd a srácoknak, valamint azoknak is, akik utánuk jönnek. Mindig egységben” – tette hozzá.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Így búcsúzott Lionel Messi az argentin válogatottól

lionel messi

argentin labdarúgó-válogatott

buenos aires

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Nagyobb-e most az orosz fenyegetettség Magyarországon? Demkó Attila válaszol

Nagyobb-e most az orosz fenyegetettség Magyarországon? Demkó Attila válaszol
Magyarország eddig nem volt terepe az orosz hibrid hadviselésnek, a magyar külpolitika változásával, ebben is történhet változás – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője.
 

Demkó Attila: Oroszország Kijevet érő újabb fenyegetése mögött van valós tartalom: egyre intenzívebben támadják a fővárost

NATO-tag hajóit ért támadás, megszólalt az érintett ország az 5. cikkelyről

Fokozódik a helyzet a Fekete-tengeren – megszólalt Magyar Péter is

Sportközgazdász a magyar olimpiai álomról: tízezer milliárd forint és rengeteg munka

Sportközgazdász a magyar olimpiai álomról: tízezer milliárd forint és rengeteg munka

Magyarország mellett hat ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. A budapesti központú rendezés mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a lehetőség iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október vége. Az esélyekről és a tervezhető költségekről Szabados Gábor sportközgazdászt kérdezte az InfoRádió.
 

Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, hat riválisa van Budapestnek

Gyulay Zsolt kérte, hogy a főváros tárgyalja meg a MOB koncepciójavaslatát

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.07. szerda, 18:00
Oroszi Beatrix
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült: három pénzügyi nagyágyútól loptak adatokat a hackerek, akik az FBI rendszerébe is betörhettek

Kiderült: három pénzügyi nagyágyútól loptak adatokat a hackerek, akik az FBI rendszerébe is betörhettek

A Goldman Sachs vagyonkezelési ügyfelei, a londoni tőzsdén jegyzett Man Group befektetési alap, valamint a Tishman Speyer globális ingatlanbefektető társaság is érintett abban az adatszivárgási incidensben, amely az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cégnél történt idén tavasszal – derül ki a szeptemberben kiküldött tájékoztatásokból - számolt be a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási a homály az atomhatalomnál: Trump szerint azt sem tudni, ki vezeti valójában Iránt

Óriási a homály az atomhatalomnál: Trump szerint azt sem tudni, ki vezeti valójában Iránt

Az amerikai alelnök szerint az Iránnal vívott háború befejezésének egyik feltétele, hogy Teherán jelentősen csökkentse urándúsítási kapacitását.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate Christa Pike awake and speaking after failed execution, lawyers say

US death row inmate Christa Pike awake and speaking after failed execution, lawyers say

Experts and lawyers called the apparent recovery unprecedented, noting she is believed to be the only known person to survive a lethal injection.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 7. 06:48
BL-meccsek és vb-döntők – sport a tévében
2026. október 6. 21:12
Sportközgazdász a magyar olimpiai álomról: tízezer milliárd forint és rengeteg munka
×
×