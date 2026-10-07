Így búcsúzott Lionel Messi az argentin válogatottól

Buenos Aires ikonikus nevezetességeit Argentína színeibe öltöztették a válogatott csapatkapitányának utolsó mérkőzése alkalmából. A fővárosi önkormányzatdöntésére hétfőn és kedden is fénnyel világoskék és fehérbe borították a főbb emlékműveket este 8 órától egészen hajnalig, így tisztelegve Lionel Messi előtt.

Argentína színeit öltötte magára az Obeliszk, a Floralis, a Puente de la Mujer (Nők hídja), a Spanyolok emlékműve, a Galileo Galilei Planetárium, valamint a város déli részén található Városi Torony is.

A Buenos Aires-i Egyetem (UBA) díszdoktori címet adományozott Messinek Az ünnepségre az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) ezeizai központjában került sor. Itt Messi az egyetem rektorától és rektorhelyettesétől vehette át az intézmény legmagasabb rangú kitüntetését. Az eseményen jelen voltak a különböző karok dékánjai, valamint a Felsőoktatási Tanács valamennyi tagja.

Az argentin válogatott a Monumentalban 3–0-ra verte Benin válogatoittját, a búcsúzó két gólt előkészített, majd tizenegyesből ő maga is a kapuba talált.

?? LIONEL MESSI MAKES IT THREE FOR ARGENTINA! ??? https://t.co/1ODY5Nme02 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 7, 2026

A találkozó után, már melegítőfelsőt húzva, érzelmes beszédben búcsúzott a szurkolóktól, amelyben egyebek mellett ezt mondta:

„Nehéz bármit is mondani a mai napon. Rengeteg érzelem kavarog bennem. Az első dolog, ami eszembe jut, az apukám. Csak hálámat tudom kifejezni; hatalmas büszkeséggel töltött el, hogy több mint 20 éven át viselhettem ezt a mezt” – mondta.

„Még a legnehezebb időkben sem hagytam abba a küzdelmet, és mindig mindent beleadtam. Mélységesen fájdalmas lesz, hogy többé nem térek vissza. Esküszöm, legszívesebben örökké visszajárnék ide, hiszen az argentin válogatottban játszani a legjobb dolog, ami az emberrel történhet” – magyarázta Messi.

Később arról beszélt, hogy úgy érezte, eljött az ideje a visszavonulásnak, és kijelentette, hogy döntésében a 2026-os világbajnokság játszotta a főszerepet. „Rengeteg mindenen mentem keresztül. Nagyon közel jártunk a sikerhez, és az igazság az, hogy nem történt semmi különös – ellentétben azzal, amit az emberek mondanak. Mindent beleadtunk; az Anglia elleni mérkőzés fizikailag rengeteg energiánkat felemésztette. Keményen küzdöttünk, ahogy mindig, de arra a pontra már teljesen kimerülve érkeztünk meg.”

Beszédének egy másik részében Messi megköszönte csapattársainak a támogatást, és harcosoknak nevezte őket: „Segítettek valóra váltani gyerekkori álmomat: világbajnokká válni, valamint megnyerni a Copa Américát és a Finalissimát. Hatalmas büszkeséggel töltött el, hogy osztozhattam velük a pályán. Bárki ellen kiálltunk, tudva, hogy harcosok állnak mellettem, akik mindent beleadnak.”

„Nagyon fog hiányozni az itteni játék. Szerencsés voltam, hogy bejárhattam az egész országot, és az elejétől a végéig hatalmas szeretetet kaptam. Igazán hálás vagyok. Hálás vagyok azért az időszakért, amikor a stadion mindig megtelt, függetlenül attól, milyen mérkőzést játszottunk. Mindenhol ott voltatok, és hatalmas erőfeszítéseket tettetek. Tudjuk, milyen nehéz ez. Bárhová is megyünk, mindig úgy érezzük, mintha otthon játszanánk” – folytatta.

Felidézte pályafutása egyik legszebb napját: amikor a válogatott a 2022-es világbajnoki győzelem után visszatért játszani a Monumental-stadionba. „Soha nem felejtem el, amit azon a napon átéltem; ez volt a legjobb dolog, ami valaha történt velem. Gyönyörű volt. Még most is elérzékenyülök, ha visszanézem azokat a felvételeket” – mondta.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a kedd élete egyik „legrosszabb” napja, mivel ez jelzi a válogatottbeli pályafutása végét. „Ma búcsút veszek a válogatotttól és mindannyiótoktól. Hiányozni fogtok, és hiányozni fog, hogy ezeket a színeket képviseljem. De ott leszek a másik oldalon – közvetlenül mellettetek –, és szurkolok majd a srácoknak, valamint azoknak is, akik utánuk jönnek. Mindig egységben” – tette hozzá.