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A gyõztes Milák Kristóf (k), a második helyezett Németh Nándor (hátul) és a harmadik helyezett Szabó Szebasztián a férfi 50 méteres gyorsúszás döntõjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 19-én.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Németh Nándor az úszóváltó Eb-aranyáról: ha Kristóf úszik, akkor igazából nem baj, hogy borul a sorrend

Infostart / InfoRádió

A 4x100 méteres gyorsváltó Eb-aranya után a négyesfogat már nagyobb motivációt jelent Németh Nándornak, mint eddigi fő száma, a 100 m gyors. Az egyéniben vb-bronzérmes úszó az InfoRádiónak azt is elárulta, hogy csak a délutáni döntő előtt gyakorolta a repülőrajtot a váltóra, amikor kiderült, hogy a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is tagja lesz a négyesnek.

Nagyon jó élményként raktározza el Németh Nándor gyorsúszó a nyári úszó-Eb-t, nem csoda, hisz majdnem kétszer is sikerült egyéni csúcsot úsznia 100 m gyorson, végül egyszer sikerült, a 4x100-as gyorsváltóban pedig össze tudott állni egy olyan négyes, amely mindenkinél jobbnak bizonyult Európában, ami „örök élmény”.

Az InfoRádió Vegyesúszás című magazinműsorának nyilatkozva elmondta, benne volt ez a siker a váltóban, csak épp azt nem tudták, hogy ebben a formában, a négy legjobb emberrel.

Nem kevesebbet állít, mint hogy a világ úszónagyhatalmaival is fel tudják venni a versenyt, ezért reméli, a Kós Huberttel, Szabó Szebasztiánnal és Milák Kristóffal felálló kvartett együtt marad, ezért akár az egyéni szereplését is feláldozná, főként annak fényében, hogy 46,8 másodperces idő kell egy világversenyen dobogóra állni egyéniben, ami igen kemény feladat évről évre; és nem csupán Európában, a kontinensen kívül is van még legalább három úszó, aki 47 másodpercen belüli eredményre képes az úszósport királyszámában.

Ahhoz, hogy lépést tartson az időeredmények fejlődésével, szerinte majd újítania is kell a felkészülésen, ugyanakkor a váltó – megfogalmazása szerint – mindig ott lesz versenyképes lehetőségként, ez márpedig hatalmas motiváció.

Korábban az InfoRádióban Sós Csaba szövetségi kapitány és Szabó Álmos, Milák Kristóf edzője is részletesen beszélt arról, hogy állt össze az Európa-bajnok gyorsváltó, most Németh Nándor is elmondta a maga verzióját.

„Hódmezővásárhelyen voltunk az Eb előtt két héten át edzőtáborozni, és ott gyakoroltuk a váltásokat. Teljes bizonytalanság volt, sőt én őszintén megmondom, nem adtam rá egy fityinget se, hogy Kristóf el fog indulni, és úgy is gyakoroltuk a váltásokat, hogy ha mondjuk Kristóf nincs benne, akkor ki megy elől. Természetesen az volt megbeszélve, hogy én, és akkor úgy váltottunk Hódmezővásárhelyen is, mintha élesben lenne. A váltó napján délután pedig megtudtuk az előfutamok leúszása után, hogy úszhat Milák Kristóf is, de amíg ez nem volt biztos, gyakoroltuk az eredeti tervek szerint. Amikor Sós Csaba telefonált, hogy Kristóf úszik és én leszek a harmadik, úgyhogy ez teljesen megborította azt a rendet, amit begyakoroltunk, de hát természetesen

ha Kristóf úszik, akkor igazából nem baj, hogy borul,

csak egy minimális probléma volt azzal, hogy én ugye nagyon rég ugrottam például repülőrajtot. A bemelegítéskor kettőt ugrottam, ennyi volt az összecsiszolódás” – részletezte Németh Nándor, aki szerint az ő fejesében van még potenciál.

Arról is beszámolt, hogy önfeledt ünneplés a négyessel nem nagyon volt, mert „Kristóf magának való srác”, inkább egyedül ünneplős, másnap pedig Németh Nándor már utazott is haza, így elmaradt a csapatos ünneplés, mindenki családi körben intézte el ezt.

A 4x100-as gyorsváltó 1972 óta olimpiai szám, marad is a programban.

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Németh Nándor az úszóváltó Eb-aranyáról: ha Kristóf úszik, akkor igazából nem baj, hogy borul a sorrend

Németh Nándor az úszóváltó Eb-aranyáról: ha Kristóf úszik, akkor igazából nem baj, hogy borul a sorrend
A 4x100 méteres gyorsváltó Eb-aranya után a négyesfogat már nagyobb motivációt jelent Németh Nándornak, mint eddigi fő száma, a 100 m gyors. Az egyéniben vb-bronzérmes úszó az InfoRádiónak azt is elárulta, hogy csak a délutáni döntő előtt gyakorolta a repülőrajtot a váltóra, amikor kiderült, hogy a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is tagja lesz a négyesnek.
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