Micsoda? Novak Djokovicot azonnal kiejtették a US Openen!

A világranglistán ötödik helyezett, 39 éves szerb klasszis végig szenvedett az ATP-rangsorban 49. argentin Mariano Navone elleni mérkőzésen, és 4 óra 40 perces küzdelemben maradt alul.
Djokovic a 2006-os ausztrál nyílt bajnokság óta először kapott ki az első fordulóban GS-tornán. A US Openen, melyet 2011-ben, 2015-ben, 2018-ban és 2023-ban megnyert, előzőleg egyszer sem esett ki a nyitókörben.
Eredmény:
férfi egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért):
Navone (argentin)-Djokovic (szerb, 4.) 7:6 (7-5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1