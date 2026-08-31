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A szerb Novak Djokovic a cseh Jiri Vesely ellen játszik a dubaji keménypályás férfi tenisztorna negyeddöntőjében 2022. február 24-én.
Nyitókép: MTI/AP/Kamran Dzsebreili

Micsoda? Novak Djokovicot azonnal kiejtették a US Openen!

Infostart / MTI

4 óra 40 percig szenvedett argentin ellenfelével szemben. A szerbbel 2006 óta nem történt ilyen.

A világranglistán ötödik helyezett, 39 éves szerb klasszis végig szenvedett az ATP-rangsorban 49. argentin Mariano Navone elleni mérkőzésen, és 4 óra 40 perces küzdelemben maradt alul.

Djokovic a 2006-os ausztrál nyílt bajnokság óta először kapott ki az első fordulóban GS-tornán. A US Openen, melyet 2011-ben, 2015-ben, 2018-ban és 2023-ban megnyert, előzőleg egyszer sem esett ki a nyitókörben.

Eredmény:

férfi egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Navone (argentin)-Djokovic (szerb, 4.) 7:6 (7-5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1

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