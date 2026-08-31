Micsoda? Novak Djokovicot azonnal kiejtették a US Openen!

Franciaország és Németország közös javaslattal alakítaná át az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS), és jelentősen megerősítené Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerepét – írta hétfő reggeli hírlevelében a Politico. A terv szerint Kallas szélesebb koordinációs jogkört kapna az Európai Bizottság külkapcsolati területein, többek között a migrációs és a fejlesztési politikában, a diplomatákat pedig az Ursula von der Leyen alá tartozó testülethez rendelnék. A párizsi és berlini vezetések azzal érvelnek, hogy az EU külpolitikai intézményrendszere az egyre élesebb geopolitikai verseny, a mesterséges intelligencia térnyerése és a szűkülő költségvetési mozgástér miatt átfogó felülvizsgálatra szorul.