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Kerékpárosok bolyban haladnak egy versenyen, a Vuelta a Espanán.
Nyitókép: Unsplash

Robog tovább a Vuelta a España, jön a következő szakasz – sport a tévében

Infostart / MTI

Emellett a labdarúgó Bajnokok Ligája, a futsal BL, és sok más is várja a sportot nézni vágyókat szerdán.

Az augusztus 26-i, szerdai élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

Sport 1

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Olympique Lyon-Fenerbahce

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Futsal, Bajnokok Ligája, előselejtező, Újpest FC-Sakarya Karasu

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Viking FK-Dinamo Zagreb

Eurosport 1

8.00: Sznúker, Vuhan Open, 4. forduló

14.45: Kerékpár, Vuelta a España, 5. szakasz

Eurosport 2

13.30: Sznúker, Vuhan Open, 4. forduló

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Real Sociedad

Match 4

20.45: Labdarúgás, angol Ligakupa, Tottenham Hotspur-Charlton Athletic

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