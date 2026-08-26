Robog tovább a Vuelta a España, jön a következő szakasz – sport a tévében

Az augusztus 26-i, szerdai élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
Sport 1
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Olympique Lyon-Fenerbahce
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Futsal, Bajnokok Ligája, előselejtező, Újpest FC-Sakarya Karasu
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Viking FK-Dinamo Zagreb
Eurosport 1
8.00: Sznúker, Vuhan Open, 4. forduló
14.45: Kerékpár, Vuelta a España, 5. szakasz
Eurosport 2
13.30: Sznúker, Vuhan Open, 4. forduló
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Real Sociedad
Match 4
20.45: Labdarúgás, angol Ligakupa, Tottenham Hotspur-Charlton Athletic