Robog tovább a Vuelta a España, jön a következő szakasz – sport a tévében

Váratlan és rövid látogatást tett Moszkvában az amerikai Központi Hírszerző Iroda, a CIA igazgatója. John Ratcliffe egy katonai gépen érkezett és néhány órán belül távozott. Hogy miről tárgyalt, arról mindkét fél hallgat, az orosz médiában azonban egymást érik a spekulációk. A Kreml megerősítette a látogatás hírét.