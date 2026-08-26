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Az aranyérmes amerikai Alysa Liu a nõi mûkorcsolyázók egyéni versenyének eredményhirdetésén a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián Milánóban 2026. február 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Vu Hao

„Ne aggódjatok” – furcsa bejelentést tett a fiatal olimpiai bajnok

Infostart / MTI

A következő idényben nem versenyez Alysa Liu, az amerikaiak olimpiai és világbajnok műkorcsolyázója.

„Mindig új kihívások elé akarom állítani magamat, hogy a művészi kifejezőkészségem és a korcsolyázótudásom fejlődhessen. Ezek újrakalibrálására időt kell szánnom, mert fontos számomra, hogy a sportteljesítményem tükrözze a személyes fejlődésemet” – írta közösségi oldalán a 21 éves sportoló.

Hozzátette: szurkolóinak semmi okuk az aggodalomra, mert jövőre vissza fog térni a jégre.

Liu a februári, milánói-cortinai téli ötkarikás játékokon az első amerikai női műkorcsolyázó lett 2002 óta, aki olimpiai aranyérmet nyert a női egyéni versenyszámban. Emellett hozzásegítette az Egyesült Államok válogatottját a csapatverseny megnyeréséhez is.

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