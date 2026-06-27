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Szongoth Domán (b) és Majoross Gergely szövetségi kapitány a férfi jégkorong olimpiai selejtezőtorna 2. fordulójában játszott Szlovákia-Magyarország mérkőzésen Pozsonyban 2024. augusztus 30-án. A szlovák válogatott 7-3-ra győzött.
Nyitókép: MTI/TASR/TASR/Jakub Kotian

Draftolva! – Újabb magyar hokis kap esélyt az NHL-re

Infostart / MTI

Szongoth Domán tengerentúli játékjogát a Buffalo Sabres csapata foglalta el az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szombati, éppen Buffalóban megtartott draftján.

A 18 éves, 34-szeres felnőtt válogatott csatár a negyedik magyar születésű hokis, aki elkelt az amatőr fiataloknak tartott választáson. A finn KooKoo légiósának játékjogát az ötödik körben, összesítésben a 156. helyen foglalták le.

A 2025/26-os idényben a még ifjúsági korú Szongoth a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot (10 gól, 18 assziszt) szerzett, saját korosztályában 3 alapszakasz- és 7 rájátszás-mérkőzésre szállt be, és összesen 12 pont (6, 6) termelt. A felnőtt magyar válogatottban a britek ellen gólt ütött a világbajnokságon.

Az elmúlt két szezonban rendre szerepelt a magyar ifjúsági, junior és felnőtt nemzeti csapat vb-jén. Legutóbb az U18-asokkal öt mérkőzésen 6 (5, 1), az U20-asokkal öt mérkőzésen 7 (3, 4) pontot gyűjtött.

A 34 felnőtt válogatott találkozóján 12 pontnál (6, 6) jár.

Az NHL-be ezt megelőzően három magyar születésű játékos draftoltak. 1999-ben Gröschl Tamás játékjogát a kilencedik kör 256. helyén az Edmonton Oilers, 2000-ben Szuper Levente játékjogát a negyedik kör 116. helyén a Calgary Flames, 2002-ben Vas János játékjogát a második kör 32. helyén a Dallas Stars foglalta le, végül egyikük sem lépett jégre a ligában.

Rajtuk kívül szerepelt az NHL draftlistáján, ám nem kelt el 2010-ben és 2012-ben Hári János, 2016-ban Horváth Bálint, 2020-ban Papp Kristóf és 2023-ban Hadobás Zétény.

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