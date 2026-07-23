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A gyõztes Ferencváros játékosai ünnepelnek a labdarúgó Európa-liga selejtezõjének 1. fordulójában játszott Ferencváros - Vojvodina visszavágó mérkõzés után a Groupama Arénában 2026. július 16-án. A Ferencváros 3-0-ra nyert, így 5-1-es összesítéssel jutott tovább.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Nehéz feladat jut mindhárom magyar kupacsapatnak

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Nehéz feladat jut a csütörtök este pályára lépő magyar labdarúgó-kupacsapatoknak. A Ferencváros idegenben, a DVSC és a Paks otthon kezd.

Az Európa-liga selejtezőjének második körében a korábban a Vojvodinát búcsúztató Ferencváros a holland bajnokság negyedik helyezettjével, a Twentével találkozik. Az enschedei csapat nehéz ellenfél, a keretének piaci értéke több mint a kétszerese a magyar bajnoki ezüstérmesének.

A Twente sportigazgatója a korábban a Manchester Unitedet és a Bayer Leverkusent is irányító Erik ten Hag. Két leghíresebb játékosa a nyáron megszerzett, 53-szoros holland válogatott Wout Weghorst, valamint a horvát világbajnoki ezüstérmes, Martin Pjaca.

A holland klub honlapja azt írta: „Az FC Twente teljes kerettel vág neki az új európai kupaszezonnak; az új igazolások, Wout Weghorst és Ramiz Zerrouki is a kezdőcsapatban kapnak helyet a Ferencvárosi TC elleni találkozón.”

Nem vár könnyebb fealadat az ugyancsak 20.00 órakor, de a Konferencia-ligában kezdő Paksra sem. Az ellenfél, a görög Panathinaikosz – nagy csalódást keltve – csak a negyedik helyen végzett hazája bajnokságában. Puskás Ferenc egykori csapata idén szerepelt már Magyarországon, akkor 1–1-re végzett a Ferencváros ellen az Európa-liga főtábláján, végül abban a sorozatban a nyolcaddöntőig jutott, a Betistől kapott ki.

Akkor még Rafael Benítez irányította a csapatot, a nyár eleje óta dán edzője van a gárdának, a mindössze 38 éves jacob Neestrup, aki először dolgozik külföldön. A klub elengedett néhány neves játékost, illetve akad, mint a portugál Európa-bajnok, Renato Sánchez, akinek lejárt a kölcsönszerződése. Ám a keret nem gyengült, érkezett öt új játékos is, körülbelül 20 millió euró értékben. Ráadásul a legnevesebb új szerzeményért nem is kellett átigazolási díjat fizetni, miután a 34 éves, kétszeres BL-döntős, háromszoros olasz bajnok, háromszoros Olasz Kupa-győztes Stefan de Vrijnek lejárt a szerződése a milánói Internél. Tekintélyére jellemző, hogy a Panathinaikosznál azonnal megkapta a csapatkapitányi karszalagot.

A DVSC mérkőzése este 6 órakor kezdődik a Nagyerdei Stadionban az örmény Pjunik ellen. A jereváni csapattal egy évvel ezelőtt az ETO találkozott a Konferencia-ligában, a kinti 2–1-es vereséget követően a győriek egy 90. percben szerzett góllal 3–1-re nyertek, s továbbjutottak. Nem változott túl sokat azóta a Pjunik kerete, az idei nyáron eddig mindössze 50 ezer eurót költött a klub, egy ciprusi középcsatár, Jaszonasz Pikisz megszerzésére. Szerződése lejártával távozott ellenben a spanyol Javi Moreno.

A visszavágókat a jövő héten rendezik.

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Kezdőlap    Sport    Nehéz feladat jut mindhárom magyar kupacsapatnak

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