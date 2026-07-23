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Nyitókép: Grigorenko/Getty Images

Elődöntős a magyar férfi vízilabda-válogatott

Infostart / MTI

A magyar férfi vízilabda-válogatott 16–11-re nyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő csütörtöki negyeddötőjében. Varga Zsolt együttese szombaton a négy között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre ötméterespárbajban búcsúztatták a spanyolokat.

A találkozó érdekessége az volt, hogy a horvátok erre a tornára szinte teljes egészében az U20-as csapatukat küldték ki.

Álmosan kezdett a magyar csapat, a horvát fiatalok első három lövésükből betaláltak. Varga Zsolt tanítványai a negyed közepén kezdtek ébredezni és Fekete Gergő vezetésével kezdték meg a felzárkózást, majd ki is egyenlítettek.

A horvátok rendkívül bátran játszottak a folytatásban is, nem várt megoldásokkal próbálkoztak, méghozzá többször is sikeresen. Mindeközben a magyarok támadójátéka feljavult, és egygólos előnnyel fordulhattak.

A harmadik negyed a kapuba érkező Gyapjas Viktor nagy védésével és Vismeg Zsombor bombájával indult, a magyarok védekezése is jobb lett, aminek köszönhetően 13–10-es vezetéssel várhatták a záró nyolc percet.

Az utolsó felvonás közepére biztossá vált a magyar siker, a horvátok ezzel együtt is becsülettel küzdöttek a lefújásig.

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