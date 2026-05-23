Ezt a két autópályát most érdemes ekerülni, hatalmas a dugó

Az M1-es autópályán, a Tatabánya és az M0-s autóút között kiépített terelésben, Bicskénél egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 37-es km-nél megszűnt a forgalomkorlátozás, de

a Budapest felé vezető oldalon a 14 km-es, illetve a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 3 km-es torlódás

csak lassan oszlik fel - írja az Útinform.

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Tárnok előtt is baleset történt. A 21-es km-nél csak a külső sáv járható,

a kocsisor szakaszosan már 8 km-en keresztül, majdnem az M1-es-M7-es közös szakaszig torlódik vissza.

Aki teheti, az a 7-es főúton kerülhet.