Kötelező a hibátlan teljesítmény a női kézi-Eb csoportküzdelmei során

Akár tendencia is lehet, hogy több ország rendez világversenyt; a kézilabda-Eb-t a nők számára decemberben öt ország közösen bonyolítja le. Eredetileg két országé lett volna a kontinensviadal Ilyés Ferenc kézilabda-szövetségi elnök emlékei szerint, de egy visszalépés miatt az európai szövetség úgy döntött, hogy három ország belépésével pótolja a hiányt.

Ami a lényeg: a magyar női válogatott Romániában kezdi a viadalt, a nagyváradi előcsatározások után Kolozsváron jön a középdöntő is.

„Már korábban jelezte a román elnök felém, hogy ezt mindenképp így szeretnék ők, mert két csoportot rendeznek és egy középdöntős csoportot, számítanak a magyar szurkolókra, pont ezért is rakták Nagyváradra a mi csoportunkat, a határ mellé. Bíznak benne, hogy Magyarországról is sokan érkeznek, és én is bízom benne, hogy sokan segítik Magyarországról is a csapatot, és az erdélyi magyarok is sokan eljönnek majd szurkolni a magyaroknak” – részletezte az InfoRádió megkeresésére Ilyés Ferenc.

Az A csoportban Montenegró, Szlovénia és Izland az ellenfél, a továbbjutás kötelező. Bár volt játékosként a szövetség elnöke is tudja, hogy nincs lefutott meccs, de nagyon bíznak a lányokban, kötelező a hibátlan mérleg az első három meccsen, a középdöntőben már nagy harc lesz a végjátékba jutásért.

„Azt látjuk minden világversenyen, hogy négybe jutni csak úgy lehet, hogy valamelyik nagy nemzettel győztesként kerülsz ki a harcból, úgyhogy ez most is így lesz” – szögezte le. A nagyok között idén Norvégia, a hazai pályán játszó Románia és Dánia is ott lesz, a két északi csapat ellen márpedig csak tökéletes játékkal lehet győzni.

A legutóbbi Eb-n bronzérmes volt a Golovin-csapat, magasan van tehát a léc, ráadásul több játékos körül probléma volt, a vb-n nem is szerepelt jól a csapat, 7. helyen zárt. Erre reagálva a sportági vezető jelezte, a most lezárt felkészülési tornán a két dán meccsen kívül rendben volt a játék, mostantól koncentrálhatnak a válogatott játékosok a kontinensviadalra. A bizalom megvan.

Ifik Sportágon belüli hír még, hogy ifi-BL-négyesdöntőt szervez Magyarország nőknek, a final Fourban ráadásul három magyar csapat is ott lesz, a Ferencváros, a Győr és a Debrecen is, „ez mindenképp mutatja a magyar utánpótlás erejét”. A negyedik résztvevő a román Bukarest. A torna egyszerre lesz a felnőtt BL-döntővel. Az elődöntők és a bronzmeccs Szentlőrincen lehetnek, a döntő viszont várhatóan az MVM Dome-ban, még a felnőtt döntő előtt.

A felnőtt férfiválogatott előtt viszont nincs már három hét, és vb-selejtező jön Szerbia ellen, és a csapat hiába végzett elég elöl ahhoz az Eb-n, hogy a selejtezők során első kalapos lehessen, a szerencse nem volt mellettük, így a másik 12 csapatból a legnehezebb ellenfél jön Ilyés Ferenc szerint; ismert, Szerbia a németeket is verte, akik aztán döntőztek. A vb-selejtezők tétje nagy, a vb-ről lehet majd olimpiai selejtezőre jutni.

Ha már olimpiai ciklus, annak a közepén úgy látja, a rögös út ellenére bizakodik, a vb-n pedig olyan helyezést érnek el, ami elég lehet a következő Eb-szerepléssel az olimpiai részvételhez.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.