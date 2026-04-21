ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.81
usd:
308.69
bux:
135643.99
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) sajtótájékoztatóján az Aquaworld Resort Budapest szállodában 2024. november 25-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Kötelező a hibátlan teljesítmény a női kézi-Eb csoportküzdelmei során

Infostart / InfoRádió

Hibátlan teljesítményt vár a csoportmérkőzések alatt a decemberi női kézilabda Európa-bajnokságon a magyaroktól a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke. Ilyés Ferenc az InfoRádióban azt is mondta, reméli, hogy a nagyváradi csoport- és a kolozsvári középdöntős mérkőzéseken nagyon sok magyar fogja biztatni a csapatot.

Akár tendencia is lehet, hogy több ország rendez világversenyt; a kézilabda-Eb-t a nők számára decemberben öt ország közösen bonyolítja le. Eredetileg két országé lett volna a kontinensviadal Ilyés Ferenc kézilabda-szövetségi elnök emlékei szerint, de egy visszalépés miatt az európai szövetség úgy döntött, hogy három ország belépésével pótolja a hiányt.

Ami a lényeg: a magyar női válogatott Romániában kezdi a viadalt, a nagyváradi előcsatározások után Kolozsváron jön a középdöntő is.

„Már korábban jelezte a román elnök felém, hogy ezt mindenképp így szeretnék ők, mert két csoportot rendeznek és egy középdöntős csoportot, számítanak a magyar szurkolókra, pont ezért is rakták Nagyváradra a mi csoportunkat, a határ mellé. Bíznak benne, hogy Magyarországról is sokan érkeznek, és én is bízom benne, hogy sokan segítik Magyarországról is a csapatot, és az erdélyi magyarok is sokan eljönnek majd szurkolni a magyaroknak” – részletezte az InfoRádió megkeresésére Ilyés Ferenc.

Az A csoportban Montenegró, Szlovénia és Izland az ellenfél, a továbbjutás kötelező. Bár volt játékosként a szövetség elnöke is tudja, hogy nincs lefutott meccs, de nagyon bíznak a lányokban, kötelező a hibátlan mérleg az első három meccsen, a középdöntőben már nagy harc lesz a végjátékba jutásért.

„Azt látjuk minden világversenyen, hogy négybe jutni csak úgy lehet, hogy valamelyik nagy nemzettel győztesként kerülsz ki a harcból, úgyhogy ez most is így lesz” – szögezte le. A nagyok között idén Norvégia, a hazai pályán játszó Románia és Dánia is ott lesz, a két északi csapat ellen márpedig csak tökéletes játékkal lehet győzni.

A legutóbbi Eb-n bronzérmes volt a Golovin-csapat, magasan van tehát a léc, ráadásul több játékos körül probléma volt, a vb-n nem is szerepelt jól a csapat, 7. helyen zárt. Erre reagálva a sportági vezető jelezte, a most lezárt felkészülési tornán a két dán meccsen kívül rendben volt a játék, mostantól koncentrálhatnak a válogatott játékosok a kontinensviadalra. A bizalom megvan.

A felnőtt férfiválogatott előtt viszont nincs már három hét, és vb-selejtező jön Szerbia ellen, és a csapat hiába végzett elég elöl ahhoz az Eb-n, hogy a selejtezők során első kalapos lehessen, a szerencse nem volt mellettük, így a másik 12 csapatból a legnehezebb ellenfél jön Ilyés Ferenc szerint; ismert, Szerbia a németeket is verte, akik aztán döntőztek. A vb-selejtezők tétje nagy, a vb-ről lehet majd olimpiai selejtezőre jutni.

Ha már olimpiai ciklus, annak a közepén úgy látja, a rögös út ellenére bizakodik, a vb-n pedig olyan helyezést érnek el, ami elég lehet a következő Eb-szerepléssel az olimpiai részvételhez.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Kötelező a hibátlan teljesítmény a női kézi-Eb csoportküzdelmei során

kézilabda

válogatott

ilyés ferenc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.04.21. kedd, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszivárogtak a részletek a veszélyes AI-modellről: napokon belül Európába érkezik az eddig elzárt csúcsmodell

Az Anthropic hamarosan az európai bankok számára is elérhetővé teheti Mythos nevű mesterségesintelligencia-modelljét. A lépés azután következik, hogy több nagy amerikai pénzintézet már hozzáférést kapott a technológiához, miközben a szabályozók is egyre komolyabban foglalkoznak a rendszer kiberbiztonsági kockázataival. Erről a témáról is szó lesz május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Azt hitték, túljárhatnak a hatóságok eszén: döbbenetes dolog lapult egy buszban az M1-es autópályán

Több mint 22 millió forint értékű csempészárut - ólomlapokkal álcázott cigarettát és hamis márkás ruhákat - találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'expects to be bombing' if no progress made in Iran talks

It comes as Iran's parliamentary speaker says Tehran is preparing "new cards on the battlefield" if fighting with the US resumes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 12:44
Oliver Kahn köszöni a Liverpoolnak Luis Diaz elengedését
2026. április 21. 08:58
Elődöntő a Magyar és az Olasz Kupában, pályán a Chelsea és a Real Madrid is – sport a tévében
×
×