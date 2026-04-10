Halálcsoport az olimpiai negyeddöntőssel és a nagy mumussal – jön Kiss-Simon Franciska 13. vb-je

A magyar női jégkorong-válogatott a vasárnap kezdődő budapesti divízió I/A-s világbajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésén Pázmándi Zsófia és Odnoga Lotti góljával 2–0-ra legyőzte Olaszországot. A magyar csapat vasárnap 19.30-tól Franciaország ellen játssza első mérkőzését a vb-n.

Kiss-Simon Franciska, a HKB 30 éves hátvédje is tagja a magyar válogatott keretének, és már nagyon várja, hogy elkezdődjön karrierje 13. világbajnoksága. A korábban Oroszországban is légióskodó jégkorongozó az InfoRádióban azt mondta, az edzésekre jól felpörögtek, a felkészülés során végig energikusak voltak, nagyon odafigyeltek a testjátékra, hogy agresszívan és gyorsan tudjanak játszani. Mint fogalmazott, kezdenek összeszokni, és most már kíváncsian várják a budapesti világbajnokság kezdetét.

A helyszín a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrum lesz, ahol 2019-ben is rendeztek divízió I/A-s világbajnokságot, és Kiss-Simon Franciska is tagja volt annak a magyar válogatottnak, amely hét évvel ezelőtt hazai közönség előtt harcolta ki a feljutást a világelitbe. Mint mondta, „most abszolút más képe van” a létesítménynek, de nagyon közel áll a szívéhez, mint ahogy Káposztásmegyer, illetve Budapest is, hiszen a fővárosban nőtt fel, klubcsapataival sokszor játszott a Vasas Jégcentrumban, amit fantasztikus csarnoknak nevezett.

A magyar női jégkorong-válogatott vb-kerete: Kapusok: Németh Anikó (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)



Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili (HKB), Kiss-Simon Franciska (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Lippai Isabel (MAC Budapest), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)



Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (NAHA, amerikai), Dabasi Réka (HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Huszák Alexandra (HKB), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Leidt Madeline (Linköping, svéd), Metzler Regina (Merchyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Seregély Míra (HKB), Weiler Krisztina (OHA, kanadai)

A magyar válogatott a franciák elleni meccs után sorrendben Kínával, Szlovákiával, Olaszországgal és Norvégiával játszik a szombatig tartó tornán. Kiss-Simon Franciska szerint

igazi halálcsoportban kell megpróbálniuk kiharcolni a feljutást, ami nem lesz könnyű, mert az „összes mérkőzésen bármi megtörténhet”.

Úgy véli, vannak favoritok, de „ez semmit nem jelent”, ezért minden mérkőzésen száz százalékot kell nyújtaniuk. Mint fogalmazott, majd meglátjuk, mit mutat az eredményjelző a 60 perc lejártával az egyes meccseken. Kiemelte, hogy az olaszok kiváló játékkal negyeddöntősök voltak a februári olimpián, a norvégokkal mindig szoros meccseket szokott játszani a magyar válogatott,

a szlovákok pedig a „mumusaink”, így ellenük főleg kettőzött erővel kell majd jégre lépni.

A magyar válogatott Kínával viszonylag régen játszott, de Kiss-Simon Franciska szerint a korábbi edzőmérkőzéseken voltak sikerélményeik, amelyekre bőven lehet alapozni.

A HKB hátvédje külön kitért arra, hogy a magyar szurkolótáboron belül van egy mag, amely mindenhová elkíséri őket, akár Kanadába is, ha éppen ott szerepelnek. Most viszont nem kell külföldre utazniuk, csak a káposztásmegyeri csarnokba. Felidézte, hogy

a 2019-es budapesti világbajnokság utolsó játéknapján egyes szurkolók már reggel 8 órakor sorba álltak, hogy be tudjanak jutni a kora esti meccsre.

Megerősítette, hogy a játékosoknak nagyon sokat jelent a közönség támogatása, így természetesen boldogok, hogy hazai környezetben vívhatják meg a sorsdöntő mérkőzéseket. „Előnyben leszünk azzal, hogy hazai csarnokban játszhatunk. Szülők, barátok, barátnők, nagyszülők itt lehetnek és támogatni fognak minket, ami biztos nagyon nagy energiát ad nekünk” – jegyezte meg a jégkorongozó.

Kiss-Simon Franciska a saját céljaira rátérve azt mondta, szeretne segíteni a csapatnak, a lehető legjobb teljesítményt szeretné nyújtani a vb-n, és reméli, hogy olyan sikeresen zárul, mint a 2019-es budapesti torna. Úgy véli, egyre népszerűbb itthon is a női jégkorong, és ehhez nagymértékben hozzájárult az is, hogy hét évvel ezelőtt feljutott a legjobbak közé a magyar válogatott. Nagyon örül annak, hogy az elmúlt években egyre több kislány jelentkezett hokizni, folyamatosan bővül az utánpótlásbázis. A mostani vb egy újabb lendületet adhat ennek a folyamatnak, amely során

az a legfőbb cél, hogy a felnőtt válogatottban minél több jó képességű játékos legyen, akik megállják a helyüket a nemzetközi mezőnyben.

A magyar női jégkorong-válogatott nem jutott ki az idei olimpiára sem, bár Kiss-Simon Franciska szerint most voltak ehhez a legközelebb. Mint fogalmazott, fél lábbal már ott voltak az ötkarikás játékokon, de az álom végül szertefoszlott. A HKB hátvédje elmondta: innentől a 2030-as olimpiára kell koncentrálni, és többek közt a nyári edzőtáborokat is ennek a célnak rendelik alá. Szezon közben ugyanis nincs annyi idő, hogy hosszabb válogatott összetartások lehessenek. Kiss-Simon Franciska bízik benne, hogy ezek az edzőtáborok sikeresek lesznek, és be tudnak majd gyakorolni olyan elemeket, amiket novemberben, decemberben és februárban – amikor rövidebb összetartások vannak – nem tudnak az időkorlátok miatt.