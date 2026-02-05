ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.3
usd:
321.62
bux:
129819.11
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Ódor Lajos

Infostart

Az egykori olimpikon 65 éves volt, haláláról a Magyar Evezős Szövetség adott hírt.

65 éves korában elhunyt Ódor Lajos korábbi válogatott evezős. Sportpályafutása legkiemelkedőbb eredménye az 1980. évi olimpián egypárevezősben elért 9. helye volt – írja a weboldalán megjelent nekrológban a Magyar Evezős Szövetség.

Ódor Lajos 1960. február 10-én született Székesfehérváron. 1970-ben, tízévesen ismerkedett meg az evezéssel, a Velencei-tavon működő Velencei-tavi Vízisport Iskolában (VVSI), Kammermayer Oszkár, „Oszi bácsi” jóvoltából. 1973-ban, 13 évesen indult először versenyen. 1978-ig ennek a klubnak a tagjaként versenyzett, majd 1979-ben automatikusan átkerült az Agárdi MEDOSZ-ba, 1984-ig evezett itt. 1977-ben Ifjúsági Barátság Versenyen egypárevezősben második lett, egy év múlva ugyanebben a versenyszámban, ugyancsak az IBV-n már elsőként ért célba.

1978-ban, ifjúsági kora ellenére a felnőtt egypárevezős bajnokságot is megnyerte, amit azután még hatszor megismételt. 1979-ben a bledi világbajnokságon egypárevezősben képviselte Magyarországot, ekkor még helyezetlen maradt, ám az 1980-as moszkvai olimpián a kisdöntőben 3., összességében a rangos 9. helyen végzett. 1981-ben Münchenben a világbajnokságon a négypárevezősnek volt a vezérevezőse, és a 10. helyen eveztek a célba.

Tizennégy évi evezős pályafutása alatt 18 felnőtt magyar bajnokságot nyert, egypárevezősben (7), kétpárevezősben (5) és négypárevezősben (6); 1977 és 1985 között megszakítással volt válogatott kerettag. Teljesítményeivel háromszor nyerte el „Az év evezőse” címet (1977, 1978, 1980).

1980-ban a Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézetében edzői oklevelet szerzett, rövid ideig a Bajai Spartacusban edzősködött is.

Kezdőlap    Sport    Elhunyt Ódor Lajos

evezés

elhunyt

válogatott

olimpikon

magyar evezős szövetség

ódor lajos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette csütörtökön, hogy nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról, és Ukrajna nem ismer el egyetlen ilyen területet sem Oroszország részének.
 

Ukrajnai háború: öt hónapja nem volt ilyenre példa

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket”

Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok

VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döbbenetes számok érkeztek: drasztikusan visszaesett a szennyező cégek elleni fellépés az Egyesült Államokban

Döbbenetes számok érkeztek: drasztikusan visszaesett a szennyező cégek elleni fellépés az Egyesült Államokban

Történelmi mélypontra esett a szennyező vállalatok elleni szövetségi eljárások száma az Egyesült Államokban 2025-ben, Donald Trump második elnöki ciklusának első évében – derül ki egy csütörtökön közzétett jelentésből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett: vizsgálatot indít a hatóság azok ellen, akik a kiszolgáltatottaknak ígérnek gyógyulást

Most érkezett: vizsgálatot indít a hatóság azok ellen, akik a kiszolgáltatottaknak ígérnek gyógyulást

A hatóság a kormányhivatalokkal együtt vizsgálja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek valótlan gyógyhatást ígérnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer apologises to Epstein victims for believing Mandelson's 'lies'

Starmer apologises to Epstein victims for believing Mandelson's 'lies'

The PM says the depth of the pair's relationship was not known when he was appointed US ambassador.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 19:51
Női vízilabda Eb: elkelt a bronzérem
2026. február 5. 19:08
Borsos Benedek kalandos körülmények között, a dzsungelben nyert körversenyt
×
×
×
×