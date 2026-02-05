65 éves korában elhunyt Ódor Lajos korábbi válogatott evezős. Sportpályafutása legkiemelkedőbb eredménye az 1980. évi olimpián egypárevezősben elért 9. helye volt – írja a weboldalán megjelent nekrológban a Magyar Evezős Szövetség.

Ódor Lajos 1960. február 10-én született Székesfehérváron. 1970-ben, tízévesen ismerkedett meg az evezéssel, a Velencei-tavon működő Velencei-tavi Vízisport Iskolában (VVSI), Kammermayer Oszkár, „Oszi bácsi” jóvoltából. 1973-ban, 13 évesen indult először versenyen. 1978-ig ennek a klubnak a tagjaként versenyzett, majd 1979-ben automatikusan átkerült az Agárdi MEDOSZ-ba, 1984-ig evezett itt. 1977-ben Ifjúsági Barátság Versenyen egypárevezősben második lett, egy év múlva ugyanebben a versenyszámban, ugyancsak az IBV-n már elsőként ért célba.

1978-ban, ifjúsági kora ellenére a felnőtt egypárevezős bajnokságot is megnyerte, amit azután még hatszor megismételt. 1979-ben a bledi világbajnokságon egypárevezősben képviselte Magyarországot, ekkor még helyezetlen maradt, ám az 1980-as moszkvai olimpián a kisdöntőben 3., összességében a rangos 9. helyen végzett. 1981-ben Münchenben a világbajnokságon a négypárevezősnek volt a vezérevezőse, és a 10. helyen eveztek a célba.

Tizennégy évi evezős pályafutása alatt 18 felnőtt magyar bajnokságot nyert, egypárevezősben (7), kétpárevezősben (5) és négypárevezősben (6); 1977 és 1985 között megszakítással volt válogatott kerettag. Teljesítményeivel háromszor nyerte el „Az év evezőse” címet (1977, 1978, 1980).

1980-ban a Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézetében edzői oklevelet szerzett, rövid ideig a Bajai Spartacusban edzősködött is.