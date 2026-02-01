ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 1. vasárnap
MADRID, SPAIN - FEBRUARY 1: Kylian Mbappe of Real Madrid celebrates 2-1 with David Alaba of Real Madrid during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid v Rayo Vallecano at the Estadio Santiago Bernabeu on February 1, 2026 in Madrid Spain (Photo by M Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images)
Nyitókép: Soccrates Images

Ennek nem örültek Barcelonában: a 100. percben nyert a Real

Infostart / MTI

A Real Madrid házigazdaként 2-1-re nyert a Rayo Vallecano ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A 98. percben Nobel Mendy szabálytalankodott Brahim Díazzal szemben a tizenhatoson belül, ezért a házigazdák büntetőt lőhettek, amit Kylian Mbappé két perccel később értékesített – ezzel nyert a Real 2-1-re.

A Rayo Vallecano a nyolcvanadik perctől emberhátrányban futballozott.

Előzőleg a címvédő és éllovas Barcelona 3-1-re győzött az Elche vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának szombati esti mérkőzésén.

A Real ezzel visszazárkózott az élen álló Barcelona mögé, és újra csupán egy pont a hátránya. A harmadik helyen álló Atletico hátránya tíz pont az éllovas mögött.

Kezdőlap    Sport    Ennek nem örültek Barcelonában: a 100. percben nyert a Real

labdarúgás

real madrid

spanyolország

fc barcelona

Borul sok minden, felkészültünk erre? – augusztustól jönnek a visszaváltható ételhordók

Borul sok minden, felkészültünk erre? – augusztustól jönnek a visszaváltható ételhordók
Az Európai Unió szerint a csomagolások életciklusát fenntarthatóvá kell tenni, ösztönözve a hulladékmentességet és a valódi körforgásos gazdaságot. Ennek érdekében hamarosan életbe lép az a rendelet, amely kötelezővé teszi az újrahasználható rendszerek alkalmazását. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az éttermeknek, büféknek vagy saját visszaváltó rendszert kell kiépíteniük, vagy csatlakozniuk kell professzionális edénymegosztó hálózatokhoz. Jánosi István, a Körkörös.hu egyik alapítója az InfoRádióban ötletként felvetette: a többször használatos edényeket is be lehetne vonni a visszaváltási rendszerbe, és akkor visszakerülnének a körforgásba.
Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump külügyminisztere lett a venezuelai beavatkozás kulcsfigurája: Marco Rubio a Nicolás Maduro-rendszer bukásának fő stratégája volt, és most ő felügyeli, pontosan végrehajtják-e Washington utasításait, az olajhoz való hozzáféréstől a biztonsági és politikai átmenetig. A héten egy tett egy ellentmondásos kijelentést arról, hová kerül az eladott venezuelai olajból származó pénz.
 

Irán súlyos fenyegetést tett közzé

VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij, folytatódik a diplomáciai nagyüzem - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij, folytatódik a diplomáciai nagyüzem - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Steve Witkoff szerint szombaton Floridában „konstruktív” tárgyalást folytattak az orosz különmegbízott Kirill Dmitrijevvel az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai közvetítés részeként, de részleteket nem közöltek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelezte: a háromoldalú béketárgyalások jövő hét szerdán és csütörtökön folytatódnak majd Abu-Dzabiban. Közben orosz dróntámadásban két ember meghalt Dnyipróban, és nagy áramkimaradások bénítottak meg több ukrán várost, illetve Moldova egy részét; a hatóságok ezt egy Ukrajna–Moldova távvezetékhibával magyarázták, a következő napokban pedig extrém hideget várnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten

Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 5. heti sorsolásán?

Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Lord Mandelson says he has no record or recollection of receiving the sums and does not know if the documents are authentic.

