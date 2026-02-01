Ennek nem örültek Barcelonában: a 100. percben nyert a Real

A 98. percben Nobel Mendy szabálytalankodott Brahim Díazzal szemben a tizenhatoson belül, ezért a házigazdák büntetőt lőhettek, amit Kylian Mbappé két perccel később értékesített – ezzel nyert a Real 2-1-re.

A Rayo Vallecano a nyolcvanadik perctől emberhátrányban futballozott.

Előzőleg a címvédő és éllovas Barcelona 3-1-re győzött az Elche vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának szombati esti mérkőzésén.

A Real ezzel visszazárkózott az élen álló Barcelona mögé, és újra csupán egy pont a hátránya. A harmadik helyen álló Atletico hátránya tíz pont az éllovas mögött.