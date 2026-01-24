ARÉNA - PODCASTOK
Vogel Soma a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság elõdöntõjében játszott Magyarország - Görögország mérkõzésen a Belgrade Arenában 2026. január 23-án. A mérkõzést a magyar válogatott nyerte 15-12-re.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Vogel Soma megszólalt: ezt várja a magyar-szerb döntőtől

Infostart / MTI

Vogel Soma számára különleges lesz a szerbek elleni Európa-bajnoki döntő, a magyar vízilabda-válogatott kapusa ugyanis társaihoz hasonlóan először ugrik medencébe fináléban ebben a legendás párharcban.

"Ez egy rendkívül különleges mérkőzés, mi a magyar-szerb meccseken nőttünk fel, ami egy igazi El Clásico, sőt, annál azért brutálisabb és keményebb párharc. Nem is játszottam még a szerbekkel döntőt, itt, Belgrádban pedig még inkább pikáns lesz. Gyerekként inkább negatív értelemben hozták szóba ezt a párharcot, de az új generáció tagjaként szeretnénk ezt pozitívba átfordítani" – mondta az MTI-nek a Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros kapusa.

A magyar és a szerb válogatott múlt vasárnap, a középdöntő második fordulójában már összecsapott, a házigazdák akkor 15-14-re diadalmaskodtak.

"Nyilván van egy élményünk már ellenük, fontos, hogy a bőrünkön tapasztaltuk a játékukat. A jó kapusteljesítményhez jó védelem is kell, a görögök elleni elődöntőben is hatalmas segítséget kaptam a társaktól. Erre holnap is szükség lesz, hiszen ha valaki Európa-bajnok akar lenni, akkor ez elengedhetetlen" – fogalmazott a 28 éves hálóőr.

A világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes kapus megjegyzete, fantasztikus lesz a hangulat a Belgrade Arenában, hatalmas élmény lesz mindenki számára, hogy javarészt hazai drukkerek ülnek majd a lelátókon. Hozzátette, az egyetlen nehézséget az jelentheti, hogy a hatalmas hangzavarban nehezebben hallják majd egymást a medencében, ezért rendkívül fontos lesz az egymás közti kommunikáció.

"A lényeg, hogy a mi játékunk működjön, türelmesek és fegyelmezettek legyünk, akárki jön velünk szembe, meg kell nyernünk az egy az egy elleni párharcokat" – fűzte hozzá Vogel.

A magyar és a szerb csapat 2014 után találkozik újra egy világverseny döntőjében, akkor Budapesten a vendégek diadalmaskodtak. A vasárnapi fináléban az Eb-k történetének két legsikeresebb együttese ugrik medencébe, a rekorder magyarok a 14. aranyérmüket szerezhetik meg, míg a szerbek hazai környezetben a harmadik, összességében pedig a jogelőd jugoszlávok eredményeivel együtt a kilencedik elsőségükre hajtanak.

A magyar-szerb finálét vasárnap 20.30 órától rendezik, a mérkőzést az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.

vízilabda

európa-bajnokság

belgrád

vogel soma

