2026. január 21. szerda Ágnes
A későbbi ötödik Kiszli Vanda a női kajak 5000 méteres versenyében az olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon Duisburgban 2023. augusztus 27-én.
Nyitókép: Kovács Tamás

Kihagyja a 2026-os szezont Kiszli Vanda, sőt, talán többet is...

Infostart / MTI

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar kajakozója nagy dilemmában van, egyelőre nem tudni, csak egy hosszabb pihenőről van-e szó.

Idén nem versenyez Kiszli Vanda, az elmúlt évek legsikeresebb magyar női maratoni kajakosa.

A hazai szövetség szerdai hírlevelében úgy fogalmaz: a sportág örökös bajnoka még nem döntötte el, hogy végleg lezárja-e élsportolói pályafutását, egyelőre csak szeretne pihenni és feltöltődni. Kiszli Vanda tavaly nyolc érmet szerzett a nemzetközi viadalokon, karrierje során pedig két Világjátékok-arany, kilenc világ- és tizenegy Európa-bajnoki cím, összesen pedig 40 nemzetközi érem került a vitrinjébe. Ezzel minden idők második legeredményesebb maratonistája, csupán Csay Renáta volt nála jobb.

„Én már 2010 óta vagyok ott folyamatosan a nemzetközi versenyeken. Elfáradtam testileg és lelkileg is. Az utóbbi években motivációs gondjaim is akadtak, bár mindig megvoltak a kitűzött céljaim, sokkal nehezebb volt megbirkózni az edzésekkel, a feladatokkal, mint korábban. Úgy éreztem, ha most még tovább csinálnám, az már kajakozás iránt érzett szeretetemre is rámenne, amit nem szeretnék. Ezért is döntöttem úgy, hogy ebben az évben kiveszek egy hosszabb szabit, és kicsit hátrébb lépek” – fogalmazott az Atomerőmű SE 32 éves sportolója. Mint mondta,

arra a kérdésre, hogy jövőre visszatér-e, egyelőre nem tud egyértelmű választ adni.

„Most először össze szeretném rakni magam, és ezután döntöm majd el, hogy szeretném-e folytatni, vagy inkább a civil élet felé fordulok. Mindkét opció mellett vannak érvek és ellenérvek. Nagyon szeretem ezt a sportágat, és nehéz abbahagyni, ezért sem gondolom, hogy pár nap vagy pár hét alatt el lehet dönteni ezt a kérdést” – nyilatkozott.

Kiszli Vanda a tavalyi Eb-n egyesben rövid körön arany-, a klasszikus maratoni számban pedig ezüstérmes lett, miközben K-2-ben új párjával, Szerafin Zsófiával is győzött. A csengtui Világjátékokról két ezüsttel tért haza, zárásként pedig a győri vb-n rövid körön egy harmadik, míg a klasszikus egyéni futamban, illetve párosban Szerafinnal egy-egy második helyezést ünnepelhetett a hazai közönség előtt. Tavaly is őt választotta az év női maratoni kajakosának a szövetség. A versenyző elmondta:

az idei évet leginkább a családjának szenteli, ugyanakkor klubja berkein belül belekóstol az edzősködésbe is.

„Amikor a szakosztályvezetőnek, Bedecs Ferencnek beszéltem az idei terveimről, azt is mondtam neki, hogy ha tudok az egyesületnek valamilyen módon segíteni, akkor azt szívesen vállalom, mert nagyon sokat köszönhetek az Atomerőműnek. Így jutottunk el oda, hogy most a legkisebbeknél elkezdtem edzősködni. Ismerkedek még az edzői léttel, meglátjuk, hogy mennyire tetszik majd. Örülök a lehetőségnek, mert így a sportág közelében maradok, de természetesen a maratonversenyeken is ott leszek, csak most a partról figyelem majd az eseményeket” – mondta a kajakozó.

