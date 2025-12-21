MOB 130 – Fábián László főtitkár: egész életemben szerencsés voltam

130 év alatt majdnem 550 olimpiai érmes született a magyar sporttörténelemben, 3500 olimpiai induló volt, ez pedig nagy dolog és folyamatos teljesítmény egy ilyen kis nemzetnek, mint magyar. Fábián László, a születésnapos magyar sporternyőszervezet főtitkára, olimpiai bajnok öttusázó szerint a környező országokban is pontosan tudják, hová kell tenni, ha valahol megjelenik egy magyar sportvezető, és szóba kerülnek az eredmények, nem irigységből, de tiszteletből mindenképp.

A tiszteleten túl szerinte sokan kérdezik külföldről a magyar szereplőket, ellesni is próbálnak ezt-azt, de az is igaz, hogy sok magyar edző is dolgozik szerte a világban, viszik a jó hírét a magyar sportnak.

Az olimpikonokkal persze nem mindig könnyű, adott esetben nehezebben is nyílnak meg, de ő ennek ellenére úgy gondolja, ha sportról, az eredményekről, a pályafutásról van szó, akkor „megvan a közös hang", amivel már sokkal mélyebbre lehet tekinteni egymás gondolataiban, életében, „megnyitja az embereket a közös múlt, a közös sikerek”.

A magyar sport 2025-ös évét úgy értékeli, ez egy tipikus olimpia utáni év volt Magyarország számára, útkeresés zajlik; meghatározó egyéniségek hagyták abba a sportot, ilyenkor van idő arra, hogy hogyan és miképp futunk majd neki a kvalifikációnak, ami egészen 2028 júniusáig eltart Los Angeles előtt.

Hosszú ideje sportvezető is, a Magyar Olimpiai Bizottságban is régóta dolgozik különféle pozíciókban; vannak olyan olimpiai bajnokok, akiket ha a múltról kérdeznek vagy akár a jelenről, akkor mindig csak a saját sikereikről, illetve a saját sportágáról szólnak. Emiatt a sportpályafutása egészéről is kérdezte az InfoRádió.

„Fantasztikus szerencsém volt, és

ez a szerencse az egész életben elkísér. Persze ehhez dolgozni kellett, meg tenni is azért, hogy az ember szerencsés legyen, de én úgy gondolom, hogy mindig jó helyen voltam jó időpontban,

kiváló szakemberek vettek körül, nagyszerű csapattársak, és ez igaz ez a sport utáni időszakomra is, akár a Magyar Olimpiai Bizottságban is, sok nagyon jó szakemberrel dolgozunk a 42 olimpiai sportágért, sőt azért az 55-60 nem olimpiai sportágért is, szoros a kapcsolatunk velük is” – árulta el Fábián László.

Úgy érzi, a MOB-ba „megérkezett”, ott van, ahová el szeretett volna jutni az aktív sportolói évek után, erre is szerencseként tekint.