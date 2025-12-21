ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 21. vasárnap Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára beszédet mond a krakkói központú harmadik Európa Játékokra utazó magyar csapat fogadalomtételén a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen 2023. június 14-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

MOB 130 – Fábián László főtitkár: egész életemben szerencsés voltam

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A Szépművészeti Múzeumban tartott gálaesttel ünnepelte alapítása 130. évfordulóját a Magyar Olimpiai Bizottság. Fábián László főtitkár, olimpiai bajnok öttusázó szerint ha patetikusan is hangzik, akkor is így van: egy kis nemzet volt képes ekkora dolgokra ez idő alatt, ráadásul folyamatosan.

130 év alatt majdnem 550 olimpiai érmes született a magyar sporttörténelemben, 3500 olimpiai induló volt, ez pedig nagy dolog és folyamatos teljesítmény egy ilyen kis nemzetnek, mint magyar. Fábián László, a születésnapos magyar sporternyőszervezet főtitkára, olimpiai bajnok öttusázó szerint a környező országokban is pontosan tudják, hová kell tenni, ha valahol megjelenik egy magyar sportvezető, és szóba kerülnek az eredmények, nem irigységből, de tiszteletből mindenképp.

A tiszteleten túl szerinte sokan kérdezik külföldről a magyar szereplőket, ellesni is próbálnak ezt-azt, de az is igaz, hogy sok magyar edző is dolgozik szerte a világban, viszik a jó hírét a magyar sportnak.

Az olimpikonokkal persze nem mindig könnyű, adott esetben nehezebben is nyílnak meg, de ő ennek ellenére úgy gondolja, ha sportról, az eredményekről, a pályafutásról van szó, akkor „megvan a közös hang", amivel már sokkal mélyebbre lehet tekinteni egymás gondolataiban, életében, „megnyitja az embereket a közös múlt, a közös sikerek”.

A magyar sport 2025-ös évét úgy értékeli, ez egy tipikus olimpia utáni év volt Magyarország számára, útkeresés zajlik; meghatározó egyéniségek hagyták abba a sportot, ilyenkor van idő arra, hogy hogyan és miképp futunk majd neki a kvalifikációnak, ami egészen 2028 júniusáig eltart Los Angeles előtt.

Hosszú ideje sportvezető is, a Magyar Olimpiai Bizottságban is régóta dolgozik különféle pozíciókban; vannak olyan olimpiai bajnokok, akiket ha a múltról kérdeznek vagy akár a jelenről, akkor mindig csak a saját sikereikről, illetve a saját sportágáról szólnak. Emiatt a sportpályafutása egészéről is kérdezte az InfoRádió.

„Fantasztikus szerencsém volt, és

ez a szerencse az egész életben elkísér. Persze ehhez dolgozni kellett, meg tenni is azért, hogy az ember szerencsés legyen, de én úgy gondolom, hogy mindig jó helyen voltam jó időpontban,

kiváló szakemberek vettek körül, nagyszerű csapattársak, és ez igaz ez a sport utáni időszakomra is, akár a Magyar Olimpiai Bizottságban is, sok nagyon jó szakemberrel dolgozunk a 42 olimpiai sportágért, sőt azért az 55-60 nem olimpiai sportágért is, szoros a kapcsolatunk velük is” – árulta el Fábián László.

Úgy érzi, a MOB-ba „megérkezett”, ott van, ahová el szeretett volna jutni az aktív sportolói évek után, erre is szerencseként tekint.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    MOB 130 – Fábián László főtitkár: egész életemben szerencsés voltam

mob

öttusa

fábián lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kemény Dénes: az összes magyar olimpiai bajnok 25 százaléka vízilabdázó

Kemény Dénes: az összes magyar olimpiai bajnok 25 százaléka vízilabdázó
A Szépművészeti Múzeumban tartott gálaesttel ünnepelte alapítása 130. évfordulóját a Magyar Olimpiai Bizottság. Az esemény előtt Kemény Dénes, a férfi vízilabda-válogatott korábbi kapitánya az InfoRádiónak elárulta, hogy melyik volt az a meghatározó mérkőzés, ami három olimpiai aranyig juttatta csapatait.
Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Belső hírszerzési források és kormányzati tisztségviselők között nincs egyetértés Oroszország távlati katonai céljait illetően. Míg egyes jelentések szerint Vlagyimir Putyin továbbra is igényt tart egész Ukrajnára, addig a hírszerzési igazgató szerint Moszkva elkerülné a közvetlen konfliktust Európával.
 

Különleges olasz harcjármű segítette győzelemre az ukránokat Kupjanszknál

Szintet lépett az új európai szuperfegyver

Gálik Zoltán Ukrajna támogatásáról: egy rendkívül bonyolult szerződés aláírása várható

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az erős forint nagyban kihatott a hazai szállodák idei eredményére

Az erős forint nagyban kihatott a hazai szállodák idei eredményére

Az év végére az euróval szemben tartósan a 400-as szint alá süllyedő forintárfolyam nem jó hír a hazai szállodaiparnak, de összességben jó évet zárhat a hazai vendéglátás. Hat százalékkal több a vendég, amit főként a külföldi turisták beutazása okoz. Nemcsak Budapestre jönnek a külföldiek, hanem újra kezdik felfedezni Hévízt is, akárcsak a belföldi utazók. A balatoni nagy fürdővárosok jól teljesítettek, de a belföldi kereslet érezhetően visszafogottabb.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a leglopottabb autómárkák 2025-ben Magyarországon: közkedvelt típusok a toplistán

Ezek a leglopottabb autómárkák 2025-ben Magyarországon: közkedvelt típusok a toplistán

Magyarországon a személygépkocsi lopások száma az európai országok adataihoz is viszonyítva jelenleg alacsonynak tekinthető.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minute's silence held to remember Bondi Beach attack victims

Minute's silence held to remember Bondi Beach attack victims

Australian Prime Minister Anthony Albanese was booed as he arrived at the memorial event.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 21. 13:45
Kemény Dénes: az összes magyar olimpiai bajnok 25 százaléka vízilabdázó
2025. december 21. 12:54
Gyászos lett a hangulat Los Angelesben
×
×
×
×