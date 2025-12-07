ARÉNA - PODCASTOK
2025. március 8-án készített kép Mohamed Szalahról, a Liverpool játékosáról az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool FC - Southampton FC mérkőzésen Liverpoolban. A csapat április 11-i közleménye szerint Szalah 2027-ig meghosszabbította a nyáron lejáró szerződését.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

A busz alá löktek - Szalah kifakadt, ennek nem lesz jó vége a Liverpoolnál

Infostart / MTI

Szoboszlai Dominik szerint 2-0 után már elhitték, hogy megvan a győzelem, de aztán végül 3-3-as döntetlent játszottak szombaton a Leeds United otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában. A meccs után Mohamed Szalah keserűen nyilatkozott.

"Nem tudom, mi történt 2-0 után. Szerintem elhittük, hogy ez a mérkőzés már megvan, pedig a kezdés előtt tisztáztuk, hogy az ellenfelet soha nem szabad alábecsülni. Talán a tizenegyes visszahozta a Leedset a meccsbe, de az egyenlítés is után jól reagáltunk. Újra megszereztük a vezetést, de aztán jött egy pontrúgás, amiből ismét gólt kaptunk" - értékelte a találkozót a klub honlapján a magyar válogatott csapatkapitánya, aki a Pool harmadik gólját szerezte, ezzel a mostani idényben másodszor volt eredményes.

Arra a kérdésre, hogy az elmúlt hetek hullámzó teljesítménye után milyen az öltözői hangulat, a magyar futballista azt válaszolta, hogy ami az öltözőben történik, az ott is marad, nem tartozik a nyilvánosságra.

"Mindig jön az újabb lehetőség, kedden ismét Bajnokok Ligája-meccset játszunk, aztán a hétvégén újabb bajnoki következik, de néha magunkba is kell néznünk. Amikor hazamegy, mindenki kérdezze meg magától, hogy mindent megtett-e, amit tudott. Amennyiben a válasz igen, akkor megyünk tovább és meg fog jönni a lendület" - fogalmazott.

"Az előző szezonban mi lettünk a bajnokok, most pedig azt sem tudom, hányadik helyen állunk. Minden csapat nyerni akar ellenünk, de ezt tudtuk akkor is, amikor elrajtolt az idény. Meg kell találnunk a megoldást és minden játékosnak felelősséget kell vállalnia. Mindenki menjen és mutassa meg, hogy kész küzdeni ezért a címerért" - tette hozzá Szoboszlai Dominik.

Szalah dühös

Közben Mohamed Szalah, aki sorozatban harmadszor maradt ki a kezdőből és az előző három mérkőzésen mindössze 45 percet játszott, keserűen nyilatkozott a vegyes zónában. Azt mondta, úgy érzi, hogy a "busz alá lökték" és lehet, hogy már nem marad sokáig a Liverpoolnál.

Ahogy fogalmazott: szerinte valaki azt akarja, hogy ő "vigye el a balhét".

Szalah áprilisban két évvel meghosszabbította a szerződését. Nyolc éve játszik a Vörösöknél, akikkel két bajnoki címet szerzett és minden sorozatot beleszámolva 250 gólt szerzett.

A Liverpool kedden az Internazionale vendége lesz a BL-ben, majd szombaton a Brightont fogadja a Premier League-ben.

"Tegnap felhívtam a szüleimet, hogy jöjjenek a Brighton-meccsre, mindegy, hogy játszom-e vagy sem. Én mindenesetre élvezni fogom." - mondta a játékos, aki december 15-én az Afrika Kupára utazik az egyiptomi válogatottal.

Slot magyarázza

Arne Slot vezetőedző a 3-3-as döntetlent követően úgy nyilatkozott, azért nem adott lehetőséget Szalahnak, mert úgy érezte, most valami másra van szüksége a gárdának.

"2-0-ra és 3-2-re vezettünk. Móra általában akkor van szükség, amikor gólt akarunk szerezni. Most másmilyen játékosokra volt szükség." - indokolt a holland tréner.

liverpool fc

szoboszlai dominik

mohamed szalah

