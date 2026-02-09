Már Indián kívül is szedett halálos áldozatot a Nipah-vírus

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO is megerősítette, hogy egy bangladesi nő pénteken életét vesztette, miután januárban megfertőződött a rendkívül veszélyes Nipah-vírussal – írja a Daily Mail híradása nyomán az Index. Az eset aggodalomra ad okot, mivel a fertőzés egy olyan időszakban jelent meg, amikor a szomszédos Indiában már több megbetegedést is azonosítottak.

A Nipah-vírus egy ritka, ám súlyos, sok esetben halálos kimenetelű megbetegedést okozó kórokozó, amit elsősorban denevérek terjesztenek. Egészségügyi szakértők szerint a fertőzöttek akár 40-75 százaléka is meghalhat, a túlélők egy részénél pedig maradandó idegrendszeri károsodások alakulhatnak ki.

A lap szerint a bangladesi nőnél január 21-én jelentkeztek az első tünetek: láz, fejfájás, izomgörcsök, étvágytalanság és hányás. Állapota rövid időn belül súlyosbodott, zavartság, fokozott nyáltermelés és görcsrohamok léptek fel, majd január 27-én kómába került. Kórházba szállították, ám másnap életét vesztette.

A járványügyi megfigyelők által végzett torok- és vérvizsgálatok megerősítették a Nipah-vírusfertőzést. A nőnek nem volt külföldi utazási előzménye, a hatóságok azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a halálát megelőző hetekben többször fogyasztott nyers datolyapálmanedvet, amelyről ismert, hogy gyakran fertőzött gyümölcsevő denevérek nyálával vagy ürülékével szennyeződik. A nővel közvetlen kapcsolatba került 35 személyt megfigyelés alatt tartják, egyelőre negatív teszteredményeket produkálnak.

Az eset bejelentése alig több mint egy héttel követte azt, hogy India keleti részén, Nyugat-Bengál államban két – később összesen öt – Nipah-fertőzést is megerősítettek. A járvány terjedésének megfékezése érdekében több ország, köztük Malajzia, Thaiföld, Indonézia és Pakisztán, hőmérséklet-ellenőrzést vezetett be a repülőtereken, miközben Indiában ismét szigorúbb határellenőrzési intézkedéseket alkalmaznak.