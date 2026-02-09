ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 9. hétfő
Nipah Virus Particles Colorized transmission electron micrograph of mature extracellular Nipah virus particles (red) near the periphery of an infected VERO cell (blue). Image captured at the NIAID Integrated Research Facility in Fort Detrick, Maryland.
Nyitókép: Unsplash

Már Indián kívül is szedett halálos áldozatot a Nipah-vírus

Infostart

Egy bangladesi nő is meghalt, miután megfertőződött a Nipah-vírussal; a fertőzéshullám továbbra is a szomszédos Indiában zajlik.

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO is megerősítette, hogy egy bangladesi nő pénteken életét vesztette, miután januárban megfertőződött a rendkívül veszélyes Nipah-vírussal – írja a Daily Mail híradása nyomán az Index. Az eset aggodalomra ad okot, mivel a fertőzés egy olyan időszakban jelent meg, amikor a szomszédos Indiában már több megbetegedést is azonosítottak.

A Nipah-vírus egy ritka, ám súlyos, sok esetben halálos kimenetelű megbetegedést okozó kórokozó, amit elsősorban denevérek terjesztenek. Egészségügyi szakértők szerint a fertőzöttek akár 40-75 százaléka is meghalhat, a túlélők egy részénél pedig maradandó idegrendszeri károsodások alakulhatnak ki.

A lap szerint a bangladesi nőnél január 21-én jelentkeztek az első tünetek: láz, fejfájás, izomgörcsök, étvágytalanság és hányás. Állapota rövid időn belül súlyosbodott, zavartság, fokozott nyáltermelés és görcsrohamok léptek fel, majd január 27-én kómába került. Kórházba szállították, ám másnap életét vesztette.

A járványügyi megfigyelők által végzett torok- és vérvizsgálatok megerősítették a Nipah-vírusfertőzést. A nőnek nem volt külföldi utazási előzménye, a hatóságok azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a halálát megelőző hetekben többször fogyasztott nyers datolyapálmanedvet, amelyről ismert, hogy gyakran fertőzött gyümölcsevő denevérek nyálával vagy ürülékével szennyeződik. A nővel közvetlen kapcsolatba került 35 személyt megfigyelés alatt tartják, egyelőre negatív teszteredményeket produkálnak.

Az eset bejelentése alig több mint egy héttel követte azt, hogy India keleti részén, Nyugat-Bengál államban két – később összesen öt – Nipah-fertőzést is megerősítettek. A járvány terjedésének megfékezése érdekében több ország, köztük Malajzia, Thaiföld, Indonézia és Pakisztán, hőmérséklet-ellenőrzést vezetett be a repülőtereken, miközben Indiában ismét szigorúbb határellenőrzési intézkedéseket alkalmaznak.

