Egy férfi elégedetlenül fogja a hasán lévő súlyfelesleget.
Nyitókép: Unsplash

Termékvisszahívás – Rossz hír a szerekkel fogyókúrázóknak

Infostart / MTI

A revizorok egy ismert weboldalról növényi alapú, súlyvesztéssel kecsegtető terméket rendeltek, de számlát nem kaptak.

Több mint hatezer üveg, fogyasztókra kockázatosnak minősített, gyógyhatásúnak hirdetett terméket találtak a pénzügyőrök egy budapesti raktárban – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.

A közlemény alapján a revizorok egy ismert weboldalról növényi alapú, súlyvesztéssel kecsegtető terméket rendeltek, de számlát nem kaptak.

Az adóellenőrök kiderítették, hogy a weboldal mögött egy külföldi vállalkozás áll, amely termékeit egy magyarországi raktáron keresztül juttatja el vásárlóihoz.

A cég budapesti raktárában 6500 kétes megítélésű árut találtak, s az adóhivatal kérésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság megvizsgálta a terméket, amelyeket több szempontból is kockázatosnak minősített.

A számlaadás elmulasztása miatt a webáruház akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat - tették hozzá, azzal együtt, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság a magyar nyelvű, összetevőkről szóló tájékoztatást hiányolta, valamint a gyógyhatásról tett megtévesztő állítások miatt járt el.

Kezdőlap    Belföld    Termékvisszahívás – Rossz hír a szerekkel fogyókúrázóknak

