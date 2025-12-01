ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 1. hétfő
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének Magyarország - Románia mérkőzésén a debreceni Főnix Arénában 2024. december 8-án.
Nyitókép: Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a női kézilabda Európa-bajnokság Magyarország - Románia mérkőzésén 2024. december 8-án.

Lássuk, mit tud Svájc! – Sport a tévében

Infostart / MTI

Vagy épp Belgium. Előbbivel a női kézisek találkoznak a vb-n, utóbbival a férfi kosarasok. Igen jó a tévés sportkínálat a hétfőhöz képest, de egyébként is!

M4 Sport

17.50: Kézilabda, női világbajnokság, csoportmérkőzés, Japán-Horvátország

20.30: Kézilabda, női világbajnokság, csoportmérkőzés, Magyarország-Svájc

Duna World

20.30: Kosárlabda, férfi vb-selejtező, Belgium-Magyarország

Sport 1

17.45: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Galatasaray

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

13.45, 19.45: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, 1. forduló

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Valencia

Arena 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Cremonese

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Birmingham City-Watford

