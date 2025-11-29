ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat
Concept - broken metal chain. Strong one with perfect muscles breaks the chain.
Nyitókép: FotografieLink/Getty Images

17 focimeccs közül választhatunk szombaton – sport a tévében

Infostart / MTI

A spanyol, a német és az olasz focibajnokság meccsei mellett lesz motorcsónak-vb is, a napot a magyar-iráni női kézi-vb-meccs zárja.

M4 Sport

12.30: Labdarúgás, Fizz Liga, ZTE FC-Paksi FC

15.00: Forma-1, Katari Nagydíj, sprintfutam

16.15: Labdarúgás, Fizz Liga, ETO FC Győr-MTK Budapest

15.00: Forma-1, Katari Nagydíj, időmérő edzés

20.30: Kézilabda, női világbajnokság, csoportmérkőzés, Magyarország-Irán

M4 Sport+

14.30: Labdarúgás, Fizz Liga, Kazincbarcika-Diósgyőri VTK

17.00: Férfi kézilabda, NB I, FTC-Green Collect - Mol Tatabánya KC

19.00: Férfi vízilabda ob I, FTC-Telekom - BVSC Manna ABC

Sport 1

15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, Linköping-Frölunda

18.45: Kézilabda, férfiak, német bajnokság, Minden-Magdeburg

23.00: Kosárlabda, NBA, Minnesota Timberwolves-Boston Celtics

Sport 2

14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi

19.00: Ökölvívás, profi gála, Budapest

Eurosport 1

8.50: Sífutás, világkupa, Ruka, férfi és női sprintverseny, selejtező

10.05: Északi összetett, világkupa, Ruka, férfiak, síugrás

11.15: Sífutás, világkupa, Ruka, férfi és női sprintverseny

13.10: Sílövészet, világkupa, Östersund, nők, váltó

15.05: Síugrás, világkupa, Ruka, férfiak

16.50: Sílövészet, világkupa, Östersund, férfiak, váltó

18.15, 20.45: Alpesisí, világkupa, Copper Mountain, női óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam

Eurosport 2

9.00: Curling, nők, Európa-bajnokság, Lohja, döntő

14.00: Motorcsónak-világbajnokság, Szaúd-Arábia

14.55, 19.45: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, 1. forduló

Spíler 1

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Leeds United

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Newcastle United

20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Fulham

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Mallorca-Osasuna

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Deportivo Alaves

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Athletic Bilbao

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atletico Madrid-Real Oviedo

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Kiel-Hertha BSC

15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München - St. Pauli

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-SS Lazio

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Leicester City-Sheffield United

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Bournemouth

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Cagliari

20.00: Jégkorong, NHL, New York Rangers-Tampa Bay Lightning

