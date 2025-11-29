17 focimeccs közül választhatunk szombaton – sport a tévében

M4 Sport
12.30: Labdarúgás, Fizz Liga, ZTE FC-Paksi FC
15.00: Forma-1, Katari Nagydíj, sprintfutam
16.15: Labdarúgás, Fizz Liga, ETO FC Győr-MTK Budapest
15.00: Forma-1, Katari Nagydíj, időmérő edzés
20.30: Kézilabda, női világbajnokság, csoportmérkőzés, Magyarország-Irán
M4 Sport+
14.30: Labdarúgás, Fizz Liga, Kazincbarcika-Diósgyőri VTK
17.00: Férfi kézilabda, NB I, FTC-Green Collect - Mol Tatabánya KC
19.00: Férfi vízilabda ob I, FTC-Telekom - BVSC Manna ABC
Sport 1
15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, Linköping-Frölunda
18.45: Kézilabda, férfiak, német bajnokság, Minden-Magdeburg
23.00: Kosárlabda, NBA, Minnesota Timberwolves-Boston Celtics
Sport 2
14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi
19.00: Ökölvívás, profi gála, Budapest
Eurosport 1
8.50: Sífutás, világkupa, Ruka, férfi és női sprintverseny, selejtező
10.05: Északi összetett, világkupa, Ruka, férfiak, síugrás
11.15: Sífutás, világkupa, Ruka, férfi és női sprintverseny
13.10: Sílövészet, világkupa, Östersund, nők, váltó
15.05: Síugrás, világkupa, Ruka, férfiak
16.50: Sílövészet, világkupa, Östersund, férfiak, váltó
18.15, 20.45: Alpesisí, világkupa, Copper Mountain, női óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam
Eurosport 2
9.00: Curling, nők, Európa-bajnokság, Lohja, döntő
14.00: Motorcsónak-világbajnokság, Szaúd-Arábia
14.55, 19.45: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, 1. forduló
Spíler 1
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Leeds United
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Newcastle United
20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Fulham
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Mallorca-Osasuna
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Deportivo Alaves
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Athletic Bilbao
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atletico Madrid-Real Oviedo
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Kiel-Hertha BSC
15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München - St. Pauli
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-SS Lazio
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Leicester City-Sheffield United
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Bournemouth
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Cagliari
20.00: Jégkorong, NHL, New York Rangers-Tampa Bay Lightning