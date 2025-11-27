Szakíró: épp egy világválogatott formálódhat a Forma–1-ben

Három jelölt közül volt befutó Adrian Newey az Aston Martin csapatfőnöki posztjára; mint Vámosi Péter, a Motorsportol.hu szakportál főszerkesztője az InfoRádióban elmondta, Newey mások mellett Andreas Seidlt, a Porsche hosszú távú világbajnoki programját irányító szakemberét is maga mögé utasította a versenyben, aki még korábban a McLarent is elindította a siker útján, de az Audi Forma–1-es programját is ő alapozta meg, ahonnan valahogy szintén kikerült, és „el is tűnt” egy évre.

Aztán voltak még további nevek is, de a szakíró Seidlt várta befutónak, ehhez képest lett végül a „tervezőzseni” a győztes.

Szerinte azonban nem ördögtől való, hogy mérnökből váljon csapatvezető, ugyanígy történt a Ferrarinál is, ahol a motormérnököt, Mattia Binottót léptették elő, ekként igazolt át a Sauberhez ugyanebbe a pozícióba, ahol „meg tudta mutatni, hogy ért ehhez is”; a Williamsnél is ugyanez volt a recept.

Azt azért megjegyezte, hogy Adrian Neweyt nem egy igazán kommunikatív emberként ismerik a szakmában, szereti magának megtartani a véleményét, jó kérdés, mit kezd vele majd a média úgy, hogy egyébként a frontban van.

Az Aston Martinnál felmerült még Christian Horner szerepvállalása is, aki akár még pénzt is hozott volna magával a csapathoz a szakíró szerint, de „pénzt vinni oda, ahol amúgy is van, több mint furcsa lett volna”.

Adrian Newey közeli múltjából Vámosi Péter rámutatott még, hogy amikor tavaly elhagyta a Red Bullt gyakorlatilag Horner botrányát követően, útjaik különváltak, ám most lehet, hogy Lawrence Stroll velük összerakja „a világ legjobb válogatottját”, Horner helyét azonban nehezen tudja elképzelni; szeret frontban lenni, és nem áll távol tőle a balhé, de épp „ezt a szerepet kéne most Newey-nak elvinnie”.