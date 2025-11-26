Bajnokok Ligája szerda este: Európa legjobb védelme a legjobb csatársor ellen

Mind a két csapat kitűnően szerepelt eddig, az első és a második helyen állnak az összesített táblázaton, egyaránt makulátlan mérleggel, 12 ponttal. Az Arseal a négy mérkőzésén még nem kapott gólt, a Bayern már tizennégyet szerzett.

Pontosan a korábbi jó szereplés miatt egyik csapat sincsen győzelmi kényszerben, ugyanakkor

aki nyer, szinte biztosan tagja lesz az egyenes ágon továbbjutó legjobb nyolcnak,

a tavalyi eredménysorokból kiindulva, 15 pontjához egyet, legfeljebb kettőt elég hozzátenni. Szinte páholyba ül.

Érdekes, hogy az Arsenal az elmúlt öt nemzetközi kupamérkőzésén nem tudott győzni a Bayern ellen (1 győzelem, 4 vereség). Sőt, az Ágyúsok az elmúlt kilenc mérkőzésükből csak kettőt nyertek meg német csapatok ellen (1 győzelem, 6 vereség).

A Bayern az elmúlt 12 nemzetközi kupameccséből csak kettőt veszített el angol csapatok ellen (8 győzelem, 2 vereség).

Ugyanakkor Mikel Arteta tanítványai megnyerték a legutóbbi nyolc főtáblás mérkőzésüket és a legutóbbi 15 hazai főtáblás mérkőzésüket. Az Emiratesben ezek a győzelmek közül tizenkettőt kapott gól nélkül arattak.

Harry Kane, a Bayern első számú csatára 15 gólt szerzett 21 mérkőzésen az Arsenal ellen minden sorozatot figyelembe véve. 2024 tavaszán a Bayern játékosaként is szerzett gólt az Arsenal ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén.

Az Arsenal várható kezdő tizenegye: Raya – J. Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, Merino, Trossard. Havertz, Gabriel és Ödegaard is sérült. A Bayernben Luis Díaz eltiltott, Davies és Musiala régóta sérült. A várható tizenegy: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Karl, Olise, Gnabry – Kane.

A bajor csapat támadói közül Harry Kane, Serge Gnabry és Michael Olise is volt az Arsenal játékosa!

A mérkőzés 21 órakor kezdődik. A nap további párosítása a BL-ben: FC Köbenhavn (dán)-Kajrat Almati (kazah) és Pafosz (ciprusi)-AS Monaco (francia) 18.45. Paris Saint-Germain (francia) - Tottenham Hotspur (angol), Liverpool (angol)-PSV Eindhoven (holland), Atlético Madrid (spanyol)-Internazionale (olasz), Eintracht Frankfurt (német)-Atalanta (olasz), Sporting CP(portugál)-Club Brugge (belga), Olympiakosz (görög)-Real Madrid (spanyol) 21.00