Cristiano Ronaldo: én tökéletes vagyok, Donald Trumpnál is többen ismernek

Cristiano Ronaldo egy november eleji interúban arról beszélt, hogy ő nem csupán jobb játékos, mint egykor David Beckham volt, de szebb is nála, ha az „egész csomagot” nézzük. Mint az Index erről szóló összeállításából kiderül, a két egykori manchesteri és madridi futballsztár és stílusikon frizuráknak, ruházkodásnak, parfümöknek is a gazdája, de a portugál focista most minden korábbinál konkrétabb volt: ha végigmegy a Copacabanán, őt több figyelem övezné, mint Beckhamet.

„Beckham arca szép, nagyon is. De a teste... normális, átlagos. Én nem vagyok az. Én tökéletes vagyok”, mondta, hozzátéve, „jól néz ki, jókat mond, bírom a fickót”. Ennek ellenére véleménye szerint ő maga a világ legnépszerűbb embere, és még az Egyesült Államok elnökénél, Donald Trumpnál is többen ismerik.

A cikk azonban továbbmegy az interjú ismertetésénél, a nagy visszhang hatására a Live Football Tickets úgy döntött, megtudja, objektív mérések szerint kinek szebb az arca a futball legendái közül. Ehhez az egyik legismertebb esztétikai mércét, az aranymetszés arányát használták, amely az ókori művészettől a modern plasztikai sebészetig sokak szerint az ideális arcesztétika matematikai alapja; a tudomány szerint márpedig Cristiano Ronaldo nem szebb Beckhamnél, sőt egyikük sem tartozik az 5 legmutatósabb futball-legenda közé:

Cristiano Ronaldo a 8. helyre fér fel (61,29 százalékos összhang az aranymetszéssel)

David Beckham a 7. (69,49)

Ráadásul David Beckham már szerepelt a People címlapján, CR7 még nem.

A ranglistán első amúgy Sergio Agüero (84,28), a második Diego Forlán (80,29), a harmadik Francesco Totti (78,61).