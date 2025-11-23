ARÉNA - PODCASTOK
FC Barcelona players celebrate during the match between FC Barcelona and Athletic Club, corresponding to week 13 of LaLiga EA Sports, played at the Spotify Camp Nou in Barcelona, Spain, on November 22, 2025.
Nyitókép: Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

909 nap után négy góllal avatták újra a legendás stadiont Barcelonában

Infostart / MTI

Sima győzelemmel tért vissza a Camp Nouba a Barcelona: négyet rúgtak a Bilbaónak a frissen felújított stadionban.

A címvédő FC Barcelona 4-0-ra legyőzte a vendég Athletic Bilbaót a spanyol labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában.

A hazaiak már a szünetben kétgólos előnyben voltak, a fordulást követően pedig megszerezték a harmadik találatukat is. Sőt, a hajrában a kegyelemdöfést is bevitték az ekkor már emberhátrányban futballozó baszkoknak, így fölényes sikerrel gyűjtötték be a három pontot. Ferran Torres két gólt, Lamine Yamal pedig két gólpasszt jegyez, Fermín López és Lewandowski talált még be.

A katalánok 909 nap, csaknem két és fél év után játszottak újra tétmérkőzést az 1957 óta otthonukul szolgáló legendás arénában,

hivatalos szponzori elnevezéssel a Spotify Camp Nouban: a legutóbbi tétmeccsre 2023. május 28-án került sor a stadionban a Mallorca ellen, mielőtt a felújítás miatt bezárták. Azóta a Barca a Montjuicen található Olimpiai Stadionban vívta hazai találkozóit.

A harmadik helyezett Villarreal hajrában szerzett góllal tartotta otthon a három pontot a Real Mallorcával szemben. A Real Madrid vasárnap este idegenben lép pályára az Elche ellen, és újra átveheti a vezetést a bajnokságban, mivel ugyanannyi pontja van, mint a győzelmével az élre ugró Barcelonának.

Jelenleg az élboly:

1. FC Barcelona 13 36-15 31 pont

2. Real Madrid 12 26-10 31

3. Villarreal 13 26-11 29

4. Atlético Madrid 12 24-11 25

5. Real Betis 12 19-13 20

6. Espanyol 12 15-15 18

