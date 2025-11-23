909 nap után négy góllal avatták újra a legendás stadiont Barcelonában

A címvédő FC Barcelona 4-0-ra legyőzte a vendég Athletic Bilbaót a spanyol labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában.

A hazaiak már a szünetben kétgólos előnyben voltak, a fordulást követően pedig megszerezték a harmadik találatukat is. Sőt, a hajrában a kegyelemdöfést is bevitték az ekkor már emberhátrányban futballozó baszkoknak, így fölényes sikerrel gyűjtötték be a három pontot. Ferran Torres két gólt, Lamine Yamal pedig két gólpasszt jegyez, Fermín López és Lewandowski talált még be.

A katalánok 909 nap, csaknem két és fél év után játszottak újra tétmérkőzést az 1957 óta otthonukul szolgáló legendás arénában,

hivatalos szponzori elnevezéssel a Spotify Camp Nouban: a legutóbbi tétmeccsre 2023. május 28-án került sor a stadionban a Mallorca ellen, mielőtt a felújítás miatt bezárták. Azóta a Barca a Montjuicen található Olimpiai Stadionban vívta hazai találkozóit.

A harmadik helyezett Villarreal hajrában szerzett góllal tartotta otthon a három pontot a Real Mallorcával szemben. A Real Madrid vasárnap este idegenben lép pályára az Elche ellen, és újra átveheti a vezetést a bajnokságban, mivel ugyanannyi pontja van, mint a győzelmével az élre ugró Barcelonának.

Jelenleg az élboly:

1. FC Barcelona 13 36-15 31 pont

2. Real Madrid 12 26-10 31

3. Villarreal 13 26-11 29

4. Atlético Madrid 12 24-11 25

5. Real Betis 12 19-13 20

6. Espanyol 12 15-15 18