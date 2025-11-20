Valter Attila nehéz időszakáról vallott: „Olyan csapathoz kerülök, ahol tőlem várják majd a nagy eredményeket”

Valter Attila idén az utolsó évét töltötte a holland Visma–Lease a Bike kerékpároscsapatnál, a 2026-os szezont már a Bahrain Victorious színeiben kezdi el. A 2024-es párizsi olimpia férfi mezőnyversenyének negyedik helyezettje három évre szóló szerződést kötött új csapatával, amelyet 2016 augusztusában a bahreini királyi család tagja, Nassszer bin Hamad al-Kalifa, azaz Nasszer herceg alapított.

Valter Attila az InfoRádióban azt mondta, nem a 2025-ös volt pályafutása legjobban sikerült éve, de mivel túl van már az idei versenyeken, legalább le tudja vonni a megfelelő konklúziókat. Mint fogalmazott, lehet, hogy külső szemmel nézve ez nem látszik, de ő úgy érzi, többet tudott tanulni ezekből a kudarcokból, illetve „platóból”, mint a korábbi nagy sikerekből. Bízik benne, hogy hosszabb távon majd a javára fognak válni ezek a tapasztalatok. Elismerte, hogy nehéz éve volt, ami nagy küzdelmekkel járt, ugyanakkor várja az új szezont és az újabb kihívásokat.

A tanulságok közül nem tud kiemelni egyetlenegyet, sok élmény érte, amelyek olykor fájdalmasak is voltak. Becslése szerint körülbelül hatvan versenynapja lehetett idén, így sok-sok kilométer került a lábába. Az év elején sokat dolgozott, a versenyeken sokszor mégsem jött ki neki a lépés. Ahogy teltek a hetek és a hónapok, be kellett látnia, hogy összetettebb problémával áll szemben. Mint mondta,

ilyen gondokra csak úgy találhat megoldást egy sportoló, ha rátekint a saját életére és mentális állapotára, hogy miért is alakult úgy egy év, ahogy.

Azt gondolja, ilyen esetben érdemes visszaemlékezni arra, hogy a szezon előtt milyen célokat jelölt ki, és hogy azok mennyire voltak reálisak, illetve mennyit tett meg a siker érdekében. Nem zárja ki azt sem, hogy túl sokat is tett ezért, ami más, fontos dolgok rovására ment rá. Ezzel arra utalt, hogy a sportolóknak gyakran túl sok mindenről kell lemondaniuk az edzések és a versenyek miatt, ami egyrészt teljesen rendben van, mert ez a sportolói lét velejárója, de szerinte egy idő után ez oda vezethet, hogy teljes magányt vagy elszigeteltséget érez a sportoló, hiszen „annyira bezárkózik az ember a sportágába”. Úgy érzi, sokat tudott tanulni ebből az időszakból, rengeteg leckét adott saját magának.

Valter Attila nem gondolja azt, hogy lazábban kellene vennie az életet vagy a felkészülést. Visszagondolva erre az évére, úgy érzi, kipróbált többféle dolgot. Előfordult, hogy a korábbiakhoz képest sokkal többször mozdult ki a mókuskerékből, több időt töltött a barátaival, de rögtön hozzátette, hogy ez nem mehet a profi hozzáállás rovására. „Természetesen nem szeretném, ha remeteként élnék egy hegyen, és nem lenne életem a sporton kívül, de azt sem, ha a kalóriabevitelre nem odafigyelve minden este étterembe járnék” – mondta a kerékpárversenyző.

Számvetés és előretekintés

Úgy érzi, most már sokkal jobban bízik saját magában, és már tudja, mi az, ami a legfontosabb számára és melyek azok a dolgok, amik segítik abban, hogy még jobb teljesítményre legyen képes. Továbbra is az az elsődleges számára, hogy kihozza magából a maximumot mind az edzéseken, mind a versenyeken. Felismerte az elmúlt hónapokban, hogy időt kell adnia magának. Volt olyan időszak, amikor nem tudta elfogadni, hogy nem tud jobban teljesíteni, és bármennyire akarta, hogy forduljon a kocka, egyszerűen nem történt pozitív változás. Ellenállt, akaratossá vált, és ettől még inkább negatív spirálba került.

„Vannak rosszabb időszakok egy sportoló életében, nekem az idei év volt ilyen. Remélem, hogy már magam mögött hagytam és tudtam belőle tanulni. Most már nagyon derűsen látom a következő éveket”

– fogalmazott Valter Attila.

Mint mondta, a sikerek fényében hajlamos az ember nem odafigyelni arra, mennyire megváltozik a perspektíva, és sokszor csak hónapokkal később eszmél erre rá. Bár több negatívum is történt vele idén, közben úgy érzi, hogy az elmúlt években a világ egyik legjobb csapatának tagjaként olyan magasságokba jutott el, amire gyermekkorában nem is mert gondolni. Nagy dolognak tartja, hogy napi szinten versenyezhet, és Tour de France-győzteseknek, igazi világsztároknak lehet a segítője, miközben kapott saját lehetőségeket is egy nagyon erős, világhírű csapatban. Ebből a szempontból azt gondolja, közel sem volt annyira rossz az elmúlt szezon, csak korábban nagyon magasra tette a mércét. Ennek fényében sokaknak és saját magának is úgy tűnt, bajok vannak. Összességében 2025-ben is sok meghatározó élményt szerzett, jó versenyei is akadtak, és megítélése szerint nemcsak mentálisan, hanem fizikálisan is rengeteget fejlődött.

„Egy biztos: nem vész kárba az a 30 ezer kilométer, amit idén letekertem”

– jegyezte meg az olimpiai negyedik helyezett.

Bár a Visma a kerékpársport egyik csúcscsapata, mentális okokból úgy érezte, váltania kell. A legtöbbet szeretné kihozni magából, és elgondolkodott azon, hogy nem a megfelelő közegben van ehhez. A csapatváltást elsősorban azzal indokolta, hogy a Bahrain Victoriousnál másképp fognak rá tekinteni, mint a Vismánál. Új csapatánál ő lehet az egyik olyan versenyző, akitől nagy eredményeket várnak. A Vismánál mások az elvárások, mások az erőviszonyok és a megítélések is a csapaton belül.

„Teljesen természetes, hogy egy olyan csapatnál, ahol zsinórban nyerik a versenyzők a Tour de France-t, ott egy Strade Bianche-n elért ötödik hely nem eget rengető eredmény. Más csapatnál nagyon örülnének egy ilyen helyezésnek, és nekem is sokkal jobban kell majd örülni az ilyen eredménynek vagy egy top10-es helynek” – fejtegette Valter Attila.

Kiemelte, hogy a Bahrain egy teljesen más mentalitású csapat, mint az eddigi klubja. Elismerte, hogy év közben olykor győzködte magát, hogy meg kell változnia, fel kell nőnie ahhoz a mentalitáshoz, ami a Vismánál természetesnek számít, de aztán belátta, hogy ő nem egy ilyen személyiség. „Én egy olyan ember vagyok, akinek ugyan fontos a kalóriaszámolgatás, mert hiszek benne, de fontosak számomra a barátok és a családtagjaim is. Próbálom megtalálni a balanszt, most már arra is oda akarok figyelni, amit én szeretnék” – zárta gondolatait a kerékpárversenyző.

A Valter Attilával készült teljes interjút péntek este fél nyolc után az InfoRádió Ötkarika című magazinműsorában hallhatják.