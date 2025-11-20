A fociról most átterelődik a figyelem a kézilabdára és a teniszre - sport a tévében

A november 20-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
16.00: Tenisz, Davis-kupa, negyeddöntő, Spanyolország-Csehország, Bologna
13.00: Labdarúgás, világbajnoki pótselejtező, sorsolás
16.00: Tenisz, Davis-kupa, negyeddöntő, Argentína-Németország, Bologna
Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, OTP Bank-Pick Szeged - Peliszter
20.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Füchse Berlin-Sporting
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Jégkorong, svéd bajnokság, alapszakasz, Rögle-Skelleftea
Eurosport 1
15.00 és 20.00: Rijád Snooker Bajnokság, negyeddöntő
Eurosport 2
18.00: Golf, PGA Tour, RSM Classic, 1. nap
20.00: Lovaglás, díjugratás, Bajnokok Ligája, Prága
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Peterborough-Stockport