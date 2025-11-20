ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi kézilabdás éppen ellövi a labdát egy mérkőzésen.
Nyitókép: Unsplash

A fociról most átterelődik a figyelem a kézilabdára és a teniszre - sport a tévében

Infostart

Csütörtökön a Davis-kupával várják a tenisz, és a férfi Bajnokok Ligájával a kézilabda rajongóit a tévécsatornák.

A november 20-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

16.00: Tenisz, Davis-kupa, negyeddöntő, Spanyolország-Csehország, Bologna

13.00: Labdarúgás, világbajnoki pótselejtező, sorsolás

16.00: Tenisz, Davis-kupa, negyeddöntő, Argentína-Németország, Bologna

Sport 1

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, OTP Bank-Pick Szeged - Peliszter

20.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Füchse Berlin-Sporting

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Jégkorong, svéd bajnokság, alapszakasz, Rögle-Skelleftea

Eurosport 1

15.00 és 20.00: Rijád Snooker Bajnokság, negyeddöntő

Eurosport 2

18.00: Golf, PGA Tour, RSM Classic, 1. nap

20.00: Lovaglás, díjugratás, Bajnokok Ligája, Prága

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Peterborough-Stockport

