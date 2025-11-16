Kilenccel mentek a franciák, mégis a Fradi nyert

Múlt hét szombaton Franciaországban 34-31-re kikapott ellenfelétől a Magyar Kupa címvédője. Ezúttal Érden elrontott ziccerekkel és hétméteresekkel kezdett vendéglátóként az FTC, hátul sem volt kellően rendezett, ezt kihasználva 5-1-re lépett el a Brest.

A sorait némileg rendező házigazda 6-4-re közelített, majd 12-8-nál visszaállította a különbséget a hatékonyan védekező Brest.

A 36. percre kilenc találatra nőtt a különbség a két együttes között (13-22).

Az Európa-bajnoki bronzérmes Janurik Kinga védéseinek, valamint a védekezésben gyorsabbá váló lábmunkájának köszönhetően eredményesebbé vált az FTC, és 8-1-es sorozattal 23-21-re közelített. Sőt, az 50. percben már az egyenlítésért támadhatott (24-25), és bár ez ekkor még nem sikerült, nyolc perccel a dudaszó előtt, 26-26-nál a remekül játszó Simon Petra vezérletével már igen.

A játékvezetők az ellene elkövetett szabálytalanság miatt az 58. percben osztották ki az első - és egyetlen - kétperces kiállítást, és bár a Ferencváros emberelőnyben hétméterest rontott, az utolsó percben a győzelemért támadhatott. Klujber Katrin góljával pedig két másodperccel a vége előtt a mérkőzésen először vezetett a Ferencváros, ez pedig két pontot ért számára.

Érd, 2025. november 16. Simon Petra Anna, a FTC-Rail Cargo Hungaria (k), valamint Pauletta Foppa (b) és Anna Vyakhireva (j), az Brest Bretagne Handball játékosa a nõi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott FTC-Rail Cargo Hungaria  Brest Bretagne Handball mérkõzésen az Érd Arénában 2025. november 16-án. MTI/Vasvári Tamás

A világbajnokságra készülő magyar válogatott kontinensbajnoki bronzérmes játékosai közül a meccs legjobbjának választott Simon hét, Márton Gréta és Klujber három-három góllal segítette együttesét.

Három vereség mellett az ötödik győzelmét aratta a Ferencváros, tíz pontjával harmadik helyen áll a B jelű nyolcasban.

A november 26-án kezdődő világbajnokság miatt szünet következik a Bajnokok Ligájában, a csoportkör január 10-én folytatódik.