Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Magyarország - Svédország barátságos labdarúgó-mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. június 6-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Magyar-ír – Marco Rossi: ittlétem óta az egyik legfontosabb mérkőzés jön vasárnap

Infostart / MTI

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a több mint hét éve tartó regnálása során vasárnap az írek elleni világbajnoki selejtezőmérkőzés lesz az egyik legmeghatározóbb és legfontosabb a magyar labdarúgó-válogatott számára.

"Ez az egyik legmeghatározóbb és legfontosabb ki-ki meccs lesz a pályafutásomban, mert ez a találkozó teszi lehetővé, hogy elérjük a pótselejtezőt. Persze a Bulgária és az Izland elleni Eb-pótselejtező is kiemelkedő jelentőségű volt. Ellenfelünk ugyanabban cipőben jár, de az az előnyünk, hogy mi itthon játszunk. Amióta 2019 novemberében felavattuk a Puskás Arénát, nem emlékszem olyan meccsre, amikor a közönség ne támogatott volna minket. Olyan, mintha tizenketten lennénk a pályán" - mondta a Telkiben tartott szombati sajtótájékoztatón a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

Rossi a riválisról úgy vélekedett, gyors játékosok alkotják a nagyon fizikális ír csapatot, amely erős az előre játékban, ráadásul rögzített helyzetekben elképesztően veszélyes. Példaként hozta fel, hogy a csoportfavorit Portugália 2-0-s legyőzésekor minden szögletük a gólszerzés esélyével kecsegtetett. Kifejtette, hogy bár az AS Romában futballozó Evan Ferguson nem lesz bevethető, de a Nemzetek Ligája-győztes portugálok ellen duplázó Troy Parrott semmiben sem marad el tőle, még ha más is a két futballista karakterisztikája.

"Elképzelhető, hogy ugyanaz lesz a kezdőcsapat, mint Örményországban, de az utolsó simítások után döntök, mert lehet egy változás is. Amióta itt vagyok, nem emlékszem, hogy bármikor is egyszerű lett volna a célunkat elérni, úgyhogy nem volt okunk azt gondolni, hogy Portugália legyőzi Írországot, amivel biztossá vált volna a pótselejtező. Csak magunkra számíthatunk" - jelentette ki a 61 éves tréner, aki elárulta, egyáltalán nem érdekli a csoport másik találkozója, mert

hajmeresztőnek tartja azt gondolni, hogy Portugália hazai pályán nem győzi le a sereghajtó örmény együttest, ami esélyt kínálna a magyaroknak a részvétel kiharcolását jelentő első helyre is.

Rossi a Kerkez Milos teljesítményére vonatkozó újságírói kérdésre úgy reagált, a válogatott számára rendkívül fontos játékos a Liverpool bal oldali védője, akinek teljesítménye fejlődik a nemzeti együttesben, az előző két meccsen pedig kifejezetten jól futballozott.

"A buszon követtük a másik meccset, nem örültünk az írek vezető góljának. Az Eb után ezúttal sem alakult jól számunkra az eredmény, de az sosem jó, ha másra kell várni" - utalt Bolla Bendegúz a tavalyi kontinensviadalra, ahol a magyar továbbjutáshoz elég lett volna a döntetlen is a portugáloktól, akik ezzel szemben kikaptak Georgiától. "Az viszont lényeges különbség, hogy most a saját kezünkben maradt a sorsunk, győzelemmel akarjuk bebiztosítani a továbbjutást".

A Rapid Wien szélsője kifejtette, ez egy döntő meccs lesz mindkét csapat számára, az íreknek csak a győzelem, a magyaroknak már a döntetlen is elég a pótselejtezőhöz, ugyanakkor hozzátette, nem ilyen felfogással lépnek pályára, ugyanis győzelemre fognak játszani.

"Nem óvatosan, inkább okosan kell futballozni.

Kiegyenlített meccsre számítok, ahol a saját közönségünk előtt nagy esélyünk van a győzelemre. Ismerjük a rivális erősségeit, nem fog meglepetés érni minket. Szeretik provokálni az ellenfél játékosait, nem szabad erre felülni, miközben azért nekünk is keménynek és agresszívnek kell lenni" - vélekedett Bolla.

A magyar-ír vb-selejtező a norvég Espen Eskas sípjelére vasárnap 15 órakor kezdődik a jövő évi Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont adó Puskás Arénában. A mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió. A tét hatalmas lesz, győzelemmel akár a csoportelsőség és a vb-részvétel is elérhető az éllovas portugálok pontvesztése esetén, a vereség elkerülése pedig biztosan legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet garantálná a négyesben.

