2025. november 15. szombat Albert, Lipót
Nyitókép: Pexels.com

Egyik szomszédunk már vb-résztvevő

Infostart / MTI

Horvátország 3-1-re nyert hazai pályán a Feröer-szigetek ellen az európai világbajnoki selejtezősorozat péntek esti játéknapján, ezzel pedig egy fordulóval a vége előtt biztosította részvételét a jövő évi világbajnokságra.

A legutóbbi vb-n bronzérmet szerző horvátok veretlenek az L csoportban, hét mérkőzés után csak Csehország ellen veszítettek pontokat (0-0). A horvát siker nem csupán a csapat első helyét jelentette, hanem azt is, hogy a csoportban Csehország végez a második helyen és készülhet a tavaszi pótselejtezőkre.

A német válogatott 2-0-ra nyert Luxemburgban és vezeti az A csoportot, azonban csak jobb gólarányának köszönhetően, mivel Szlovákia is győzött pénteken, 1-0-ra a vendég észak-írek ellen. Így az utolsó fordulóban sorra kerülő német-szlovák meccsen dől el, melyik csapat jut egyenesen a vb-re és melyik kényszerül pótselejtezőre. A németek Nick Woltemade duplájával szerezték meg a három pontot, míg a szlovákok két érvénytelenített találat után a 91. percben szerzett góllal gyűrték le Észak-Írországot.

Miként szeptemberben Rotterdamban, úgy most Varsóban sem bírt egymással a lengyel és a holland válogatott, de az újabb 1-1-es döntetlen utóbbi együttesnek kedvez, mivel megőrizte hárompontos előnyét Robert Lewandowskiékkal szemben, ráadásul tizenhárommal jobb gólkülönbsége, így szinte már vb-kijutónak tekinthető.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő évi világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Eredmények:

A csoport:

Luxemburg-Németország 0-2 (0-0)

Szlovákia - Észak-Írország 1-0 (0-0)

Az állás: 1. Németország 12 pont (10-3), 2. Szlovákia 12 (6-2), 3. Észak-Írország 6, 4. Luxemburg 0

G csoport:

Lengyelország-Hollandia 1-1 (1-0)

korábban:

Finnország-Málta 0-1 (0-0)

Az állás: 1. Hollandia 17 pont/7 mérkőzés, 2. Lengyelország 14/7, 3. Finnország 10/8, 4. Málta 5/7, 5. Litvánia 3/7,

L csoport:

Gibraltár-Montenegró 1-2 (1-2)

Horvátország - Feröer-szigetek 3-1 (1-1)

Az állás: 1. (és már kijutott) Horvátország 19 pont/7 mérkőzés, 2. Csehország 13/7, 3. Feröer-szigetek 12/8, 4. Montenegró 9/7, 5. Gibraltár 0/7

Kezdőlap    Sport    Egyik szomszédunk már vb-résztvevő

labdarúgás

horvát

fifa 2026

