Százkét eltiltást szórtak ki a gigabotrányban

Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. A Galatasaray török válogatott játékosára, Eren Elmalira 45 napos büntetést szabtak ki. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel, miközben a vizsgálat még folyik.

Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A nagyszabású vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.

Múlt hét péntekig 21 elfogatóparancsot adtak ki - köztük például az élvonalbeli Eyüpspor elnöke ellen is -, és 19 személyt, köztük 17 játékvezetőt vettek őrizetbe. A hatóságok elsősorban hivatali visszaélés és mérkőzések eredményének befolyásolása miatt nyomoznak.

(A nyitóképen: A török Eren Elmali és a spanyol Ferrán Torres a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai E csoportjának Törökország-Spanyolország mérkõzésén a törökországi Konyában 2025. szeptember 7-én. A találkozót a spanyol válogatott nyerte 6-0-ra.)