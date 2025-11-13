ARÉNA - PODCASTOK
A török Eren Elmali (b) és a spanyol Ferrán Torres a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai E csoportjának Törökország-Spanyolország mérkõzésén a törökországi Konyában 2025. szeptember 7-én. A találkozót a spanyol válogatott nyerte 6-0-ra.
Nyitókép: MTI/EPA/Erdem Sahin

Százkét eltiltást szórtak ki a gigabotrányban

Infostart

Százkét első- és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást a török labdarúgást megrázó fogadási botrány nyomán.

Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. A Galatasaray török válogatott játékosára, Eren Elmalira 45 napos büntetést szabtak ki. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel, miközben a vizsgálat még folyik.

Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A nagyszabású vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.

Múlt hét péntekig 21 elfogatóparancsot adtak ki - köztük például az élvonalbeli Eyüpspor elnöke ellen is -, és 19 személyt, köztük 17 játékvezetőt vettek őrizetbe. A hatóságok elsősorban hivatali visszaélés és mérkőzések eredményének befolyásolása miatt nyomoznak.

(A nyitóképen: A török Eren Elmali és a spanyol Ferrán Torres a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai E csoportjának Törökország-Spanyolország mérkõzésén a törökországi Konyában 2025. szeptember 7-én. A találkozót a spanyol válogatott nyerte 6-0-ra.)

Örményország–Magyarország – Élőben a vb-pótselejtező küszöbéről
0-1

Örményország–Magyarország – Élőben a vb-pótselejtező küszöbéről
Labdarúgó-világbajnoki selejtezőt vív Jerevánban a magyar labdarúgó-válogatott, amely papírforma szerinti győzelme esetén döntő lépést tesz csoportjában a vb-pótselejtezős második hely megszerzése felé. Az i-re a pontot késő este tehetik fel a portugálok, akik Marco Rossi csapata útjából az íreket takaríthatják el a célegyenesben. Tartson az Infostarttal percről percre!
 

Nincs meglepetés Rossi kezdőcsapatában

Az örmények szerint a magyar válogatott jobban hasonlít a portugálokra, mint az írekre

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
