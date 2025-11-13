Nincs meglepetés Rossi kezdőcsapatában

Sorozatban ötödször Nego Loic, Szalai Attila, Willi Orbán és Kerkez Milos alkotja a védelmet. Az ellenfél támadásainak szűrése ezúttal is Schäfer András és Styles Callum feladata lesz, míg a középcsatár Varga Barnabás kiszolgálása újfent a Bolla Bendegúz, Sallai Roland és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik alkotta hármasra hárul.

Napközben Jerevánban békésen megfértek egymás mellett a magyar és az örmény szurkolók, a vendéglátók szívélyesen fogadták az örmény fővárosba érkezett mintegy ezer magyar drukkert, akik közül sokan nemcsak a helyi éttermeket és bárokat látogatták meg, hanem többen virágokkal érkeztek kegyeletüket leróni az Örmény Népirtás Emlékhelyén is.

A magyar szurkolók közös vonulás után nagyjából két órával a kezdés előtt érkeztek a találkozó helyszínére.

Az örmény-magyar vb-selejtező a spanyol José María Sánchez Martínez sípjelére csütörtökön - közép-európai idő szerint - 18 órakor kezdődik a 14 403 néző befogadására alkalmas Vazgen Szargszjan Stadionban. A mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió. Amennyiben a magyarok győznek Jerevánban és a csoportelső portugálok is nyernek Írországban, akkor a nemzeti együttes bebiztosítja a pótselejtezőt érő második helyet a négyesben.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Szoboszlai, Sallai - Varga B.