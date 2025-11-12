Gólzáporos meccsen simán nyert a címvédő FTC

A mindkét csapat részéről gólgazdag első negyed után Vogel Soma érkezett a Ferencváros kapuja elé, a válogatott hálóőr beállásának is köszönhetően pedig a zöld-fehérek nagy sebességgel elléptek riválisuktól (14-9). A folytatásban sem lassított az FTC, amely hat perccel a befejezés előtt már a 20. gólját is megszerezte.

A hajrában még tovább nőtt a különbség, az FTC végül 11 találatnyi különbséggel diadalmaskodott.

A sorozatban harmadik BL-elsőségére hajtó FTC a negyedik fordulóban, jövő kedden a Nagyvárad otthonában ugrik medencébe.