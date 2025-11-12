ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.61
usd:
331.97
bux:
108149.88
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Miguel De Toro (j), a Ferencváros és Marko Mrsic, a Primorac Kotor játékosa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája 3. fordulójában játszott FTC Telekom - Primorac Kotor mérkõzésen a Császár-Komjádi Béla Sportuszodában 2025. November 12-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Gólzáporos meccsen simán nyert a címvédő FTC

Infostart / MTI

Harmadik csoportmérkőzését is megnyerte a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmei során: Nyéki Balázs tanítványai szerda este a Komjádi Uszodában 26–15-re győzték le a montenegrói Primorac Kotort.

A mindkét csapat részéről gólgazdag első negyed után Vogel Soma érkezett a Ferencváros kapuja elé, a válogatott hálóőr beállásának is köszönhetően pedig a zöld-fehérek nagy sebességgel elléptek riválisuktól (14-9). A folytatásban sem lassított az FTC, amely hat perccel a befejezés előtt már a 20. gólját is megszerezte.

A hajrában még tovább nőtt a különbség, az FTC végül 11 találatnyi különbséggel diadalmaskodott.

A sorozatban harmadik BL-elsőségére hajtó FTC a negyedik fordulóban, jövő kedden a Nagyvárad otthonában ugrik medencébe.

Kezdőlap    Sport    Gólzáporos meccsen simán nyert a címvédő FTC

bajnokok ligája

ferencváros

vízilabda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Radikális tervvel állt elő a cseh elnök

Radikális tervvel állt elő a cseh elnök
Petr Pavel cseh köztársasági elnök szerint a NATO-tagállamok nem tűrhetik tovább az orosz légteret sértő repüléseket, és ha Moszkva nem hagy fel a provokációkkal, a szövetségnek határozottabban kell reagálnia, akár az orosz gépek lelövésével is.
Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

A magyar–amerikai nukleáris deal keretében a Westinghouse szállítani fog fűtőanyagot a paksi atomerőműhöz, továbbá az SMR-ek, vagyis a kis moduláris erőművek tekintetében is előrelépések történtek – mondta el az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet kutatója, Bárány Péter.
 

Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak

Orbán Viktor: egy magyar kormánytag Amerikában utómunkálatot végezhet

Szakértő: az amerikai védőpajzs nem váltja ki a blokkolt uniós forrásokat

Bejelentésre készül a kormány

Csütörtökön 10 órára hirdették meg a szerdai kormányülésen hozott döntések ismertetését is célul kitűző Kormányinfót.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Először a történelemben: 48 ezer pont felett zárt a Dow Jones

Először a történelemben: 48 ezer pont felett zárt a Dow Jones

Az európai részvénypiacokon látott komolyabb emelkedés után az amerikai tőzsdék vegyes képet mutattak. A Dow Jones mutatója már a legelején kiemelkedett a mezőnyből és végül magabiztos pluszban zárt, melynek következtében újabb történelmi rekordon fejezte be a kereskedést. Először került 48 ezer pont fölé az index. A szerdai kereskedésben a befektetők kockázati étvágyát elsősorban az a várakozás hajtotta, hogy az amerikai Képviselőházban tervezett szavazással véget érhet az USA történetének leghosszabb kormányzati leállása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lélegzetvisszafojtva várnak a vásárlók a Black Friday-ra: még a fogyasztás is visszaesett, sokan erre spórolnak

Lélegzetvisszafojtva várnak a vásárlók a Black Friday-ra: még a fogyasztás is visszaesett, sokan erre spórolnak

Csökkent a kiskereskedelmi forgalom növekedése október 1. és november 1. közötti négy hétben, a vásárlók a Black Friday-t várhatják.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein alleged that Trump 'spent hours' with one of his victims, as thousands of documents released

Epstein alleged that Trump 'spent hours' with one of his victims, as thousands of documents released

The White House accuses Democrats of creating a "fake narrative". It also says the victim is the late Virginia Giuffre.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 20:20
Pécsen elhangzott, amit minden sportolónak tudnia kell, a Kenderesi-ügyet sem lehetett megkerülni
2025. november 12. 17:47
Fülöp Márton emlékét is megidézte a kapitány Jerevánban
×
×
×
×