ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.9
usd:
332.09
bux:
107229.31
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Olasz Nagydíjának első szabadedzésén a monzai versenypályán 2024. augusztus 30-án. A futamot szeptember elsején rendezik.
Nyitókép: MTI/AP/Luca Bruno

A Ferrari főnöke jobban örülne, ha kevesebb lenne a duma

Infostart / MTI

John Elkann ügyvezető elnök azt várja a Forma–1-es istálló két pilótájától, hogy „fókuszáljanak a vezetésre, és beszéljenek kevesebbet”.

A csapatfőnöke azt követően fogalmazta meg intelmét Charles Leclerc és a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton felé, hogy sem a monacói sem a brit pilóta nem fejezte be vasárnap a Brazil Nagydíjat. A csapat emiatt a negyedik helyre csúszott vissza a konstruktőri pontversenyben, miközben egyik versenyző sem nyert még futamot idén.

A csapathoz az egész szezonban kritikusan viszonyuló Hamilton „rémálomnak” titulálta a hétvégét, míg Leclerc arról beszélt, hogy „nem boldog”, és nagyon lassúnak találta az autót, amellyel "szenvedett" a sprintfutam kvalifikációjában. Elkann szerint a brazíliai versenyhétvége nagy csalódás volt, meglátása alapján ugyanakkor fejlődött a Ferrari az idény során.

„Fontos, hogy a pilótáink a vezetésre összpontosítsanak, és kevesebbet beszéljenek”

– vélekedett.

A Ferrari 362 ponttal áll a negyedik helyen a konstruktőri rangsorban, Elkann szerint azonban megszerezhető a második pozíció a hátralevő három futamon, ehhez a 398 pontos Mercedest és a 366 ponttal álló Red Bullt kellene megelőzniük.

Kezdőlap    Sport    A Ferrari főnöke jobban örülne, ha kevesebb lenne a duma

forma-1

ferrari

autóversenyzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jogszerű volt Ukrajnának adni a fölösleges szlovák MiG-29-eseket

Jogszerű volt Ukrajnának adni a fölösleges szlovák MiG-29-eseket

A szlovák ügyészség lezárta és megszüntette a MiG-29-es vadászgépek, valamint a KUB légvédelmi rendszer Ukrajnának való átadásával kapcsolatos büntetőeljárást. A nyomozás nem állapított meg semmilyen jogsértést, és nem bizonyosodott be, hogy a döntéssel kár érte volna a Szlovák Köztársaságot.
Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor miniszterelnököt egy keddi tévéinterjújában a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásáról, a magyarországi elnöki rendszer lehetőségéről, a gazdaság helyzetéről, a lehetséges budapesti békecsúcsról, a kegyelmi ügy hatásairól, a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról és arról is beszélt, hogy miért nem vitázik Magyar Péterrel.
 

Orbán Balázs: nem ért véget a feladat azzal, hogy megkötöttük a washingtoni megállapodást, meg is kell védeni

Elemző: árrésstop nélkül 5-6 százalék lehetne az infláció

Csizmazia Gábor az amerikai pénzügyi megállapodásról: nem kell vészhelyzetnek lennie egy swap line egyezséghez

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Esik a forint a hiánycél és a bankadó emelése után

Esik a forint a hiánycél és a bankadó emelése után

A forint hétfőn másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben, és bár kedd reggelre a lendület mérséklődött, továbbra is a 384 alatti tartományban mozog. A piaci hangulatot rövid távon az amerikai kormányzati leállás lezárásának közelsége és a dollár gyengülése támogathatja, miközben a hazai deviza számára a magas kamatelőny továbbra is felhajtó erőt jelent. Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter nagy bejelentéseket tett. Emelkedik a bankadó, 5%-ra növelik a hiánycélt, így a jövő évi finanszírozási igény is magasabb lett. Egyelőre nem fogadja jól a hírt a forint, 0,5%-ot gyengült az euróval szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan nyit a budapesti orosz diszkont, de nem Mere lesz

Hamarosan nyit a budapesti orosz diszkont, de nem Mere lesz

Hamarosan megnyitja kapuit Magyarországon az orosz hátterű diszkontlánc első boltja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

The spending plan may have passed the Senate, but it's not yet a done deal in the House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 16:52
Nagy Lászlóék nem érik be akármivel
2025. november 11. 16:28
Cristiano Ronaldo egyelőre nem akasztja szögre a stoplist
×
×
×
×