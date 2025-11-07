Tízezrével ömlöttek be a nézők a Barcelona régi-új szentélyébe, egy edzésre – videó

Joan Laporta klubelnök ezen a héten reményét fejezte ki, hogy a hónap folyamán még mérkőzést is játszhat a csapat a stadionban, amelyben 2023 májusában lépett legutóbb pályára. A teljes felújítás befejezéséig ugyanakkor még van hátra idő, ennek hosszát nem határozta meg az egyesület.

A Barcelona mind a 23 ezer jegyet eladta az edzésre, a klubtagoknak öt, a többi szurkolónak tízeurós áron, a nézők pedig szinte meccshangulatban fogadták a futballistákat.

A klubnak világszerte óriási a tábora, a csapat Facebook-oldalán élőben is rengetegen nézték a közvetítést, a streamingre több mint 110 ezer nézői reakció érkezett, míg a lenti külön kis videóra is 50 ezer.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása 2023 júniusa óta zajlik, ennek eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül megközelítőleg 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas.