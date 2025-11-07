ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 7. péntek
2020. április 21-én közreadott, január 30-án készült kép a barcelonai Camp Nou stadionról. A spanyol futballbajnoki címvédő FC Barcelona bejelentette, hogy története során először eladja a stadionja, a Camp Nou elnevezésének jogát a 2020/21 idényre. A klub alapítványa a befolyó összeget a koronavírus-járvány elleni harcra fogja fordítani. Azt kikötötték, hogy a stadion új nevében szerepelnie kell a Camp Nou szavaknak is.
Nyitókép: Alejandro Garcia

Tízezrével ömlöttek be a nézők a Barcelona régi-új szentélyébe, egy edzésre – videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Több mint húszezer néző tekintette meg az FC Barcelona labdarúgócsapatának péntek délelőtti edzését, amelyen a katalán együttes több mint két év után visszatért a felújított Camp Nou Stadionba.

Joan Laporta klubelnök ezen a héten reményét fejezte ki, hogy a hónap folyamán még mérkőzést is játszhat a csapat a stadionban, amelyben 2023 májusában lépett legutóbb pályára. A teljes felújítás befejezéséig ugyanakkor még van hátra idő, ennek hosszát nem határozta meg az egyesület.

A Barcelona mind a 23 ezer jegyet eladta az edzésre, a klubtagoknak öt, a többi szurkolónak tízeurós áron, a nézők pedig szinte meccshangulatban fogadták a futballistákat.

A klubnak világszerte óriási a tábora, a csapat Facebook-oldalán élőben is rengetegen nézték a közvetítést, a streamingre több mint 110 ezer nézői reakció érkezett, míg a lenti külön kis videóra is 50 ezer.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása 2023 júniusa óta zajlik, ennek eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül megközelítőleg 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas.

Kezdőlap    Sport    Tízezrével ömlöttek be a nézők a Barcelona régi-új szentélyébe, egy edzésre – videó

labdarúgás

camp nou

fc barcelona

24 ÓRA
