ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.02
usd:
332.97
bux:
98580.07
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az FC Barcelona spanyol labdarúgóklub otthonául szolgáló, felújítás alatt álló Camp Nou Stadion lelátója egy sajtóbejárás alatt, 2025. szeptember 23-án. Bár a munkálatok még nem fejeződtek be teljesen, a klub alelnöke szerint a városi hatóság engedélyére várnak a stadion részleges újranyitásához, és annak beérkezése esetén az első csapat öt nap múlva már az arénában játszhatja következő bajnoki mérkőzését a Real Sociedad ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alberto Estevez

Továbbra is „száműzetésben” a Barcelona

Infostart / MTI

Továbbra sem térhet vissza stadionjába, a Camp Noúba az FC Barcelona labdarúgócsapata, mert a városi tanács biztonsági okokra hivatkozva nem adott rá engedélyt.

A katalán klub legutóbbi kérvénye a Real Sociedad elleni, vasárnapi bajnoki találkozóra szólt, a város részéről azonban nem érkezett meg a hozzájárulás.

A Barcelona a felújítás alatt álló stadionban egyelőre 27 ezer néző előtt tudna játszani. Másfél hete a hatezer néző befogadására alkalmas Johan Cruyff Stadionban fogadta a Valenciát, most pedig az Olimpiai Stadionban lép majd pályára, ahol az előző két idényben játszott. A Montjuicon lévő létesítmény talaja előzőleg egy koncert miatt nem volt futballra alkalmas állapotban.

A városi illetékesek jelezték, hogy milyen hiányosságokat kell megszüntetni a Camp Noúban, a Barcelona pedig közleményben tudatta, hogy dolgozik ezek megoldásán.

A klub korábban közölte, hogy a Bajnokok Ligájában jövő szerdán esedékes, Paris Saint-Germain elleni mérkőzésére ugyancsak az Olimpiai Stadionban kerül majd sor.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas.

A spanyol bajnokságban címvédő Barcelona – amely jelenleg a második helyen áll a hazai pontvadászatban – az első három fordulóban idegenben lépett pályára.

Kezdőlap    Sport    Továbbra is „száműzetésben” a Barcelona

labdarúgás

camp nou

fc barcelona

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jól veszi ki a szavaimból – Újabb taxissztrájk körvonalazódik

"Jól veszi ki a szavaimból" – Újabb taxissztrájk körvonalazódik
Több helyszínen is tüntettek szerdán a taxisok, két gyűlést jelentettek be a főváros területére: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére, a rendőrség mindkettőt tudomásul vette. Emellett azonban több helyszínen is tartottak forgalomlassító akciót. Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének InfoRádióban nyilatkozó elnöke szerint a főváros taxisrendeleti módosítási javaslata a taxisok érdekeit nem szolgálja, és azt kívánják elérni, hogy a fővárosi képviselők ezt ne fogadják el.
 

A rendőrség két helyen is közbelépett az akciózó taxisok miatt

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Kormányrendelet jelent meg szerdán arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaéléseket ki kell vizsgálni, a feladattal Tuzson Bencét bízták meg. Az igazságügyi miniszter időközben nyilvánosságra hozott egy jelentést.
 

Magyar Péter rálicitál a nemzeti konzultációra: a Tisza Párt folytatja a „Nemzet Hangja népszavazást”

Megvan a nemzeti konzultáció második kérdése

Orbán Viktor: Magyar Pétert zsarolják, fogott ember

VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.24. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan zavar van a világkereskedelemben, amire 60 éve nem volt példa

Olyan zavar van a világkereskedelemben, amire 60 éve nem volt példa

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Ügynöksége (UNCTAD) szerdán közzétett jelentése szerint a hajózási iparban jelentős volatilitás tapasztalható a növekvő geopolitikai feszültségek és az új vámok okozta zavarok miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a kockás abroszos időknek? Újabb legendás magyaros étterem húzza le a rolót vidéken

Vége a kockás abroszos időknek? Újabb legendás magyaros étterem húzza le a rolót vidéken

A Gerendás vendéglő azon kevés, hagyományos helyek egyike volt, ahol délidőben igényes, kétfogásos menüt kínáltak 2500 forint alatti áron, most ennek is vége - egy időre legalábbis.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

The Ukrainian president addresses the UN General Assembly after Donald Trump says for the first time that Kyiv could retake its lost borders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 16:06
A lecsorgókra koncentrál Robbie Keane
2025. szeptember 24. 11:28
Minden idők legnagyobb magyar maratonja készül
×
×
×
×