2025. november 4. kedd
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligájának alapszakaszának hetedik fordulójában játszott Liverpool FC-LOSC Lille mérkőzésen a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. január 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik most más szájízzel várja a Real Madridot, mint egy éve

Infostart

Feléhez érkezik az e heti mérkőzésekkel a labdarúgó BL 2025–2026-os idényének ligaszakasza. A kedd esti programban két, akár döntőnek is beillő párosítás szerepel: a Liverpool a Real Madridot, a Paris Saint-Germain a Bayern Münchent fogadja.

Összesen kilenc találkozó szerepel a programban, ezek közül kettőt (Slavia Praha–Arsenal, Napoli–Eintracht Frankfurt) késő délután, 18.45-kor kezdenek. A további öt találkozó párosítása: Tottenham–FC Köbenhavn, Atlético Madrid–Union St. Gilloise, Bodö/Glimt–AS Monaco, Juventus–Sporting CP és Olympiakosz–PSV.

A Liverpool és a Real Madrid 2014 nyara óta a tizedik (!) alkalommal találkozik BL-mérkőzésen, ezek között akadt döntő is, a 2018-as kijevi, ami Cristiano Ronaldo utolsó mérkőzése volt a győztes madridi klubban. Ugyancsak egymás ellen játszotta a két csapat a 2022-es BL-döntőt a Stade de France-ban, akkor is a Madrid nyert, Vinícius Júnior találatával.

Ez utóbbi még „csak” három és fél éve volt, de a Liverpool akkori kezdőjét nézve, a középpályások és a csatárok közül egyedül Mohamed Szalah játszhat újra, a többiek már nincsenek a klubnál. A másik oldalon is kicserélődött a teljes középpályás sor (Modrić, Casemiro, Kroos…), s nincs már Benzema sem. A Madridban Thibaut Courtois, Éder Militão és az akkori gólszerző maradt meg, Daniel Carvajal és Alaba akkor játszott, most mindkettő sérült.

Legutóbb tavaly ősszel, az Anfield Roadon találkozott a két csapat, a Liverpool viszonylag simán, 2–0-ra nyert, megtörve a rossz sorozatát, hiszen 2009 óta addig minden párharcból a Real Madrid jött ki sikerrel. Egy éve, szintén novemberben, de a hónap végén, 27-én, ellenben a Vörösök nyertek, Alexis Mac Allister és Cody Gakpo egy-egy góljával.

A mérkőzés arról is emlékezetes maradt, hogy mind a két sztárcsatár, mind a két klub házi gólkirálya, Mohamed Szalah és Kylian Mbappé is elrontott egy büntetőt 1–0-nál. Szoboszlai Dominik azon a találkozón a 83. percben állt be Curtis Jones helyére, most nyilvánvalóan a kezdő tizenegyben kap szerepet. Kerkez Milos játéka bizonytalan, elképzelhető, hogy Andy Robertson kezd majd. Pécsi Ármint nem nevezte a klub a BL-re, így ő ma semmiképpen nem kaphat szerepet, noha az Aston Villa ellen a kispadon ült.

Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője korábban nemcsak mostani klubjának, hanem a Liverpoolnak is meghatározó játékosa volt, mindkettővel megnyerte a Bajnokok Ligáját. Eddigi legnagyobb edzői sikerét a Bayer Leverkusennel érte el, 2024 tavaszán veretlenül megnyerte a Bundesligát és döntőbe jutott az Európa-ligában. Akkori csapatának első számú csillaga, Florian Wirtz ma már a Liverpool tagja, de játszott nála a Vörösök egyelőre sérült játékosa, Jeremie Frimpong is.

Trent Alexander-Arnold, aki a Liverpoolból igazolt a nyáron a Madridhoz, a teljes pályafutása során most először játszik majd ellenfélként az Anfield Roadon.

A Liverpool nagyon nehéz napokban van benne, s nemcsak azért, mert az eddigi teljesítménye elmarad a várakozástól. Egy csapat nem sok nehezebb feladatot kaphat a nemzetközi porondon és a hazai bajnokságban annál, mint hogy a BL-ben a Real Madriddal, majd öt nappal később a hazai porondon a Manchester Cityvel kell játszani.

Arne Slot csapata az eddigi három 2025 őszi BL-mérkőzéséből egyet, a Galatasaray ellenit elveszítette, kétszer nyert. Az első fordulóban a másik madridi csapatot, az Atléticót győzte le. Xabi Alonso együttese még hibátlan, háromból háromszor nyert.

Ugyancsak makulátlan a PSG és a Bayern München mérlege, sőt e két csapat vezeti a liga összesített táblzatát három forduló után, 9-9 ponttal, a PSG gólkülönbsége 13–3, a Bayerné 12–2. (Az említett hármon kívül még kilencpontos az Arsenal és az Internazionale is.)

A PSG és a Bayern legutóbb július 5-én, az Egyesült Államokban, a klubvilágbajnokság negyeddöntőjében találkozott egymással, a BL-címvédő 2–0-ra nyert, egy két kiállítást hozó, a második félidőben kifejezetten rossz hangulatú mérkőzésen, amelyen a bajorok az első félidő végén hosszú időre elveszítették a Gianluigi Donnarumma rosszul sikerült belépője nyomán lábtörést szenvedő Jamal Musialát. Ez a meccs lett egyébként, a Bayern kiesése miatt, Thomas Müller utolsó mérkőzése a Bayern Münchenben.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik most más szájízzel várja a Real Madridot, mint egy éve

bajnokok ligája

liverpool fc

real madrid

szoboszlai dominik

