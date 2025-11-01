Meghalt a rúdugrás ex-világrekordere

Miért tudott Németország, amely mind az I., mind a II. világháborúban vereséget szenvedett, 1945 után olyan erőteljesen talpra állni, és ez 1919 után miért nem sikerült. Két új könyv szerint Nyugat-Németország II. világháború utáni felemelkedésének, a német gazdasági csodának (Wirtschaftswunder) a hagyományos magyarázata téves.